Litton Das fez sua estréia no ODI em 2015.

A equipe de críquete de Bangladesh obteve sua campanha no ICC Champions Trophy 2025 na quinta -feira contra a Índia em Dubai. Essas duas equipes são colocadas no Grupo A juntamente com o Paquistão e a Nova Zelândia.

Bangladesh teve um começo instável, já que eles perderam três Wickts por apenas 26 corridas, dando Wickts a Mohammed Shami e Harshit Rana, depois de optar por acertar primeiro.

O que doía que as três demissões foram de seus jogadores experientes: Soumya Sarkar, Najmul Hossain Shanto e Mehidy Hasan Miraz, os três foram para pontuações de um dígito.

Nesse caso, Bangladesh parecia perder seu veterano Litton Das, que é um dos jogadores de ódio mais experientes do país, que apareceu em 94 ODI e 95 Jogos T20i até agora em sua carreira. No entanto, não apenas Liton não faz parte da interpretação de Xi contra Bangladesh, o Guardian nem foi escolhido na equipe de 15 homens em Bangladesh.

Por que o Bangladesh não escolheu Litton Das na equipe do ICC Champions Trophy 2025?

Bangladesh foi escolhido por Litton devido à sua baixa forma de ODI: ele só tem uma pontuação de dois dígitos em seus últimos oito insumos de ódio, e essa corrente de baixa pontuação inclui três patos. Seu último meio século em ODI foi durante a Copa do Mundo de 2023.

Depois de ser eliminado, Das aceitou sua exclusão com graça, declarando, “Eles me deram uma mensagem clara. Talvez não os seletores, mas é fácil descobrir por que não fui escolhido na equipe. Eles me deixaram cair porque eu não estava agindo. Não há nada a esconder nesse sentido. Básico, normal.

“Os fãs vão me apoiar, mas quando não o fizerem bem, as pessoas serão negativas. Essa não é realmente minha preocupação. Estou focado no que preciso fazer. Eu não tenho jogado bem, então preciso melhorar meu jogo. Não vou mudar da noite para o dia, então tenho que continuar tentando. As pessoas vão adorar quando você escrever as corridas“Ele acrescentou.

Para mais atualizações, siga Khel Now Cricket FacebookAssim, TwitterAssim, InstagramAssim, YouTube; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Whatsapp E Telegrama.