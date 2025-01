Por que McDavid, dos Oilers, e Myers, dos Canucks, estão suspensos por três jogos

Conor Garland e Connor McDavid Imagens de Bob Frid-Imagn

Connor McDavid e Tyler Myers receberam suspensões de três jogos por verificações cruzadas separadas no final do jogo entre Edmonton Oilers e Vancouver Canucks.

Nos últimos segundos da partida entre Edmonton e Vancouver, os Oilers perdiam por 3 a 2 e buscavam o empate com o goleiro caído.

Na jogada, McDavid e Conor Garland dos Canucks se enroscaram perto da linha azul na zona de Vancouver. Os dois continuaram a lutar por mais de 10 segundos antes de se levantarem.

O Departamento de Segurança do Jogador da NHL disse que Garland derrotou McDavid enquanto McDavid também deu um soco com luva.

“Então, com o disco na meia parede, McDavid se vira em direção a Garland, se aproxima dele, puxa o taco para trás com as duas mãos e bate intencionalmente com força na cabeça de Garland”, disse a equipe. O vídeo do departamento dizia.

Finalmente, McDavid fez um cruzamento alto na lateral da cabeça de Garland. A jogada parou faltando dois segundos para o final, quando uma multidão de empurrões surgiu.

Ao lado do scrum, o defensor dos Oilers, Evan Bouchard, estava sozinho com Myers. O blueliner dos Canucks deu a Bouchard uma alta verificação cruzada.

Ao explicar a suspensão de MyersNHL Player Safety observou que ambos os jogadores trocaram cortes leves, o que lhes rendeu penalidades menores. Quando Bouchard se aproximou de Myers, este agarrou seu bastão com as duas mãos, ergueu-o e bateu nele.

“Essa verificação cruzada é claramente entregue à cabeça de Bouchard e, embora tenhamos ouvido a declaração de Myers de que ele não pretende acertar Bouchard dessa maneira, os jogadores são responsáveis ​​por seu stick em todos os momentos”, disse o vídeo.

McDavid e Myers receberam pênaltis na jogada faltando dois segundos para o final do jogo.

Os Oilers e Canucks terão uma revanche quinta-feira em Rogers Place. No entanto, McDavid e Myers vão perder esse jogo.

McDavid também perderá o encontro de Edmonton com o Washington Capitals na terça-feira e o jogo de sábado contra o Buffalo Sabres. Myers não está elegível para jogar contra o Sabres, time que o selecionou em 12º lugar geral no draft de 2008, ou contra o Capitals no sábado.

A NHL Player Safety já disciplinou os dois jogadores antes. Em 2019, McDavid recebeu uma suspensão de dois jogos por uma verificação ilegal de Nick Leddy, do New York Islanders.

Myers foi suspenso várias vezes ao longo de sua carreira. A primeira foi em 2012, quando cumpriu suspensão de três jogos por enfrentar Scott Gomez, do Montreal Canadiens. Dois anos depois, ele recebeu outra suspensão de três jogos por uma rebatida alta em Danius Zubrus, do New Jersey Devils.

Mais por vir.

E compartilhe suas idéias comentando abaixo do artigo em THN.com ou por visitando nosso fórum.