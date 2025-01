Por que Mohammed Shami não está jogando o primeiro T20I contra a Inglaterra? A abordagem intransigente de Suryakumar Yadav para combinações de equipes

O capitão indiano Suryakumar Yadav venceu o sorteio e optou por enfrentar a Inglaterra no 1º T20I no Eden Gardens, em Calcutá, na quarta-feira. Porém, a grande surpresa foi o desempenho do onze indiano, em que o craque Mohammed Shami não conseguiu se classificar para a final. Shami, que jogou pela Índia pela última vez em novembro de 2023, foi visto jogando as redes antes de arremessar, antes de Suryakumar dar a notícia chocante. Falando sobre o jogo do onze indiano, o capitão indiano Suryakumar disse que quer manter seus pontos fortes.

“Vamos olhar primeiro para o boliche. O postigo parece pegajoso, depois vai ter orvalho. Depois vai ficar mais pesado. Os meninos têm sido incríveis. A preparação tem sido boa, estou ansioso por esta série. Será um grande competição entre as duas equipes. Uma grande dor de cabeça, queremos continuar com nossos pontos fortes”, disse Suryakumar durante o sorteio.

“Parece um bom gol, tenho certeza que será um bom jogo. Haverá um pouco de orvalho ao redor. É um grande estádio, é uma honra jogar contra a Índia nessas condições. Todo mundo está em um bom lugar. É bom estarmos juntos, mal podemos esperar. McCullum assumirá. Ele tem muita experiência. Será um desafio, estamos prontos para isso. Ambas as equipes têm talentos incríveis, Mahmood, Brydon Carse, Jamie Smith e Rehan Ahmed farão falta”, disse o capitão da Inglaterra, Jos Buttler.

Índia (jogando XI): Abhishek Sharma, Sanju Samson (w), Tilak Varma, Suryakumar Yadav (c), Hardik Pandya, Rinku Singh, Nitish Kumar Reddy, Axar Patel, Ravi Bishnoi, Arshdeep Singh, Varun Chakravarthy

Inglaterra (jogando XI): Ben Duckett, Philip Salt (w), Jos Buttler (c), Harry Brook, Liam Livingstone, Jacob Bethell, Jamie Overton, Gus Atkinson, Jofra Archer, Adil Rashid, Mark Wood