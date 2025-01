Por que o divórcio de Jimmy Butler e Pat Riley sempre pareceu inevitável enquanto dois vencedores teimosos se enfrentavam em Miami

Pat Riley e Jimmy Butler, em uma rota de colisão de anos de teimosia e inevitabilidade, chegaram à sua conclusão natural: Um divórcio iminente, público e potencialmente feio..

Na noite de quinta-feira, após a derrota do Heat para o Indiana Pacers, Butler subiu ao pódio e declarou que pareciam ter chegado ao fim do tempo juntos.

“Quero me ver recuperando a alegria jogando basquete”, disse Butler. “Onde quer que seja. Descobriremos em breve. Estou feliz aqui fora da quadra, mas quero ser dominante novamente. Quero jogar basquete. E quero ajudar esse time a vencer, é claro.” “Eu não vou fazer isso agora.”

Se isso parecia problemático, seu acompanhamento selou o acordo. Quando questionado se conseguiria recuperar a alegria em quadra com sua equipe atual, ele esclareceu: “Provavelmente não”.

Isso sempre aconteceu, mesmo em 2019, quando Butler trocou a Filadélfia pelo Heat, seu quarto time em três temporadas. Butler sempre impulsionou suas equipes à excelência, ao mesmo tempo em que superou as boas-vindas e irritou muitos.

Na verdade, esse adeus iminente pode ter sido iniciado em 2014, anos antes de Butler chegar a Miami.

Foi quando circularam rumores de que LeBron James poderia sair como agente livre depois de quatro anos em Miami, e cabia ao presidente do Heat, Pat Riley, convencê-lo a fazer o contrário.

A abordagem de Riley? Use sua coletiva de imprensa anual de final de temporada para adotar uma abordagem antiquada, dura e duvidosa.

“Isso é difícil”, disse ele então, suas palavras claramente dirigidas ao rei, embora Riley, de fato, tenha errado. “E eles têm que ficar juntos, se tiverem coragem. E eles não encontram a primeira porta e fogem.”

LeBron anunciou seu retorno a Cleveland algumas semanas depois. Na verdade, ele encontrou a porta de saída, uma jornada que muitos acreditam ter sido facilitada com a abordagem de Riley.

Se isso parece familiar, deveria. Porque em maio passado, depois que o Heat perdeu para o Celtics na primeira rodada dos playoffs, Butler disse que se estivesse saudável para aquela série, o Heat teria seguido em frente.

Riley, mais uma vez, seguiu a velha escola (usando o mesmo tom que desembainhou em resposta à possível saída de LeBron) para responder a Butler expressando sua confiança em si mesmo.

“Para ele dizer isso, pensei, Jimmy está brincando ou Jimmy está falando sério?” Riley disse. “Se você não está na quadra jogando contra o Boston ou contra o New York Knicks, você tem que manter a boca fechada.”

Tradução: Cale a boca, Jimmy.

E aqui estamos. Playoff Jimmy e Old Man Riles, dois vencedores, uma estrela moderna e um executivo da velha escola, ambos rápidos na franqueza, nervosos a ponto de desencorajar as pessoas em quem confiam para o sucesso, teimosos ao ponto da obstinação. aproximando-se do fim de seu tempo juntos.

Por um tempo funcionou muito bem.

Nas últimas cinco temporadas, o Heat chegou a três finais da Conferência Leste, avançando duas vezes para a final. NBA Finais. Há dezenove meses, eles empataram em 1 a 1 com o Denver Nuggets, a três vitórias de conquistar o Troféu Larry O’Brien. Hoje, o divórcio parece iminente e, no caso de Miami, esperado.

Fontes dizem que o Heat vem planejando esta contingência há semanas, mesmo quando Riley emitiu um comunicado Na semana passada ele disse o contrário: “Normalmente não comentamos boatos, mas toda essa especulação virou uma distração para o time e não é justa com os jogadores e treinadores. troque Jimmy.” Mordomo.”

Mas internamente, as conversações centraram-se num plano caso, como parecia cada vez mais provável, Butler forçasse a sua ação. Eles já estavam ouvindo ofertas potenciais sem solicitá-las ou encorajá-las. Eles decidiram que Butler não era intragável. E acreditavam que mesmo sem ele poderiam competir, embora esperassem e preferissem que ele ficasse.

Em deliberações internas, o Heat concluiu que iria querer uma peça-chave para ajudá-los a vencer agora em qualquer acordo que tirasse Butler de Miami.

“Não fazemos reconstruções”, brincou uma fonte.

O Heat opera, mesmo quando Butler tenta forçar sua entrada em qualquer outra pessoa. Time da NBAsob a ideia de que eles são um verdadeiro concorrente. Eles acreditam que evitar o torneio Play-In é essencial. Eles reconhecem que o Celtics é o melhor time do Leste, mas não os vê como imbatíveis. Eles ressaltam, como fazem há anos, que seu recorde de sucesso nos playoffs pós-LeBron surgiu quando a maioria na NBA duvidava de suas chances, como fazem hoje.

E eles têm certeza de que tentar provar que estamos todos errados desta vez sem Jimmy Butler pode fazer parte do negócio do basquete em 2024.

Especialmente quando Pat Riley gerencia sua equipe.

Riley alienou LeBron em 2014, e sua raiva por sua ex-estrela, muito depois de LeBron ter partido para Cleveland, permeou toda a organização durante anos. Riley teve uma rivalidade (de curta duração) com a lenda do Heat, Dwyane Wade. Anos antes disso, foi o caminho de Riley para Shaquille O’Neal, e esse caminho levou Shaq de Miami para Phoenix.

E ainda assim o Heat continuou, competindo no mais alto nível e provando, pelo menos dentro da organização do Heat, que o jeito do Heat, o jeito de Pat Riley, funciona.

Para Butler, a briga remonta ao final do ano passado, já no verão em que ele queria uma prorrogação e Riley novamente trocou seu charme por sua abordagem “é assim que as coisas são” para os problemas.

A ironia aqui é o quanto Butler e Riley têm em comum. Ambos têm um dom único para vencer quando é mais importante. Ambos são incrivelmente competitivos (muitos ao seu redor diriam “brutalmente”). Ambos elevam os que estão ao seu redor e ao mesmo tempo os desgastam. E ambos acreditam que sabem mais e podem vencer ao lado de quem estiverem, mesmo, se necessário, um sem o outro.

Era inevitável que uma combinação Butler-Riley desse alguns frutos. E era igualmente certo que o fim chegaria como chegou: depois de jogos de galinha, contra-ataques em busca de vantagem e terreno elevado, tudo em público, com cada um tentando provar que é o verdadeiro Alfa neste drama.

Pat Riley e Jimmy Butler são simplesmente muito parecidos para passar, parece óbvio agora, mais tempo juntos.