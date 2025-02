Por que o Pro Bowl perdeu seu brilho … e por que deve perder a importância com os jogadores dos jogadores.

O Pro Bowl tem um problema de credibilidade.

Este ano Lista de substituição É quase o tempo que a lista inicial. Muitas dessas substituições são dedicadas por razões legítimas e bem -sujeitas. Os chefes e as águias combinaram -se para 11 seleções de Pro Bowl, por isso faz sentido. Muitas outras seleções estão lidando com os buracos e hematomas de uma longa temporada, e quem sou eu para julgar como o corpo de outra pessoa se sente após vários meses brutais? Se uma semana no Pro Bowl – Apology, o Pro Bowl Jogo Para acompanhar em casa, não é como os jogadores querem passar sua baixa temporada, então. Se sim, ótimo! Mais poder para eles. Obrigado, sinceramente, por aparecer.

Onde encontramos problemas são as próprias substituições. Nesta semana, Russell Wilson e Drake Maye foram nomeados substituições de Josh Allen e Lamar Jackson. Allen e Jackson estão lidando com ferimentos leves. Novamente, totalmente bem. Cure e se prepare para os jogos que realmente importam. Mas o fato de tantos jogadores optarem por não participar dos “jogos”, que são realmente muitas competições de habilidades, incluindo videogames, seguidas pelo futebol de bandeira, mostra que o evento perdeu seu brilho. O fato de Maye e Wilson serem substituições mostra que também perdeu sua credibilidade.

Maye e Wilson ocuparam os 22 e 23, respectivamente, nos pontos esperados adicionados por trás, uma estatística que cobre tudo o que leva em consideração a situação e os sacos/apressados, duas coisas que a classificação do PIN não pode fazer. Não é perfeito, mas fornece uma imagem muito boa.

Aqui estão alguns jogadores que estavam à frente de Maye e Wilson este ano: Aidan O’Connell, Kirk Cousins ​​e Joe Flacco. De alguma forma, Justin Herbert, que terminou o décimo na EPA por revés, foi transmitido como substituto em favor de Maye e Wilson. Maye fez um trabalho encorajador em um dos piores ecossistemas ofensivos da liga, mas vamos ser realistas aqui. Em nenhum mundo ele era melhor que Herbert. Você pode dizer que Wilson teve um bom ano de rebotes e chegou aos playoffs, mas muitos números mostram que ele era um marechal de campo abaixo da média. Incluindo a derrota nos playoffs dos Ravens, Wilson teve 6-6 como titular. Isso não grita exatamente “o Mariscal de Campo de Campo da AFC”.

Então você não acha que estou apenas escolhendo Maye e Wilson, você deve saber que o Pro Bowl está perdendo credibilidade há algum tempo. Em 2012, Jeff Saturday, em sua última temporada, fez o Pro Bowl, apesar de Estar em banco Para sua própria equipe real, os Packers. Agora é mais lembrado para o sábado Troque o equipamento e clique em seu zagueiro por um longo tempoPeyton Manning, uma última vez.

Em 2022, Tyler Huntley fez o Pro Bowl como uma alternativa depois de iniciar quatro jogos … e nem mesmo jogar bem neles. Yahoo Sports relatou que A votação alternativa é feita pelos próprios jogadoresAo contrário do voto regular, feito por fãs, treinadores e jogadores. Isso leva à popularidade a ganhar por mérito. Ah, e a única razão pela qual Huntley era necessário foi porque Allen Ele decidiu jogar golfe em vez de ir para o Pro Bowl.

Essas instâncias voltam. Em 2010, Terrell Suggs votado para Ryan Fitzpatrick para fazer o MVP da Tom Brady League.

Se os jogos do Pro Bowl/Pro Bowl não quiserem ser levados a sério, tudo bem. Os jogadores anunciaram que não vale o seu tempo. Muitos dos jogadores da liga, e especialmente suas maiores estrelas, tiram várias semanas do futebol após o término da temporada. Ele NBA Fim de semana de estrela, que é durante A temporada, também luta para tornar suas festividades significativas, mas pelo menos no NBAOs jogadores não abandonam (a menos que esteja gravemente ferido). Sempre pode ser discutido com uma seleção aqui ou ali, mas é difícil encontrar realmente desembrulhado NBA All-Stars.

Sim NFL O evento em si não é sério e O processo de reposição é ainda menos grave, devemos parar de tratá -lo como tal. Talvez, coloquialmente, não levemos a sério, mas “Pro Bowls” é uma das primeiras coisas e, em muitos casos, ele O primeiro: nos perfis do Hall da Fama do Pro Football no site oficial. Mike Sando, do The Athletic, é um eleitor do Hall of Fame e um eleitor do AP Awards. Ele colocou perfeitamente no início de janeiro.

Basicamente, tudo é reduzido a isso: o Pro Bowl ao mesmo tempo significa (os jogadores pulam o tempo todo, o processo de seleção produz resultados questionáveis ​​e as festividades em si não são mesmo futebol) e extremamente significativas (faz parte da seleção do Hall of Fame.

O desconto dos jogadores que tornam o Pro Bowl prejudicam legitimamente seu legado, mas também diz o mesmo que as substituições. Eliminar a designação do “Pro Bowl” como um todo parece muito extremo para o outro lado. Afinal, existem apenas duas equipes All-Pro. Apenas os dois melhores jogadores em uma posição merecem um reconhecimento no final da temporada? Isso é terrivelmente difícil.

Então, o que deve ser feito? Algo hilariamente, Artigo 38, Seção 6 (b) do Contrato de negociação coletiva da NFL diz …

“Em qualquer ano da liga, o NFL Você pode escolher, com seus critérios exclusivos, para não manter um jogo Pro Bowl. Nesse caso, o NFL Ele substituirá o jogo Pro Bowl por outro evento (por exemplo, sem limitação, uma cerimônia de honra ou comunicado de imprensa da NFL) que reconhece as realizações dos jogadores destacados da NFL, desde que a NFL consulte a NFLPA antes de tomar seu determinação “.

É difícil imaginar que a NFL transmitisse a publicidade e o dinheiro para reunir estrelas da liga (e, como viu anteriormente, sem estrelas) para um fim de semana, mesmo que o produto esteja faltando. É ainda mais difícil imaginar um retorno ao Pro Bowl de Yesteryar, com almofadas e esforço. E embora o processo de substituição esteja severamente com defeito e prejudique a legitimidade do evento, duvido que a NFL tenha dito a Joe Burrow este ano “Sinto muito, Joe, você é o único que não escolheu não participar, então você tem que jogar o jogo inteiro “

A NFL não pode fazer os jogadores se preocuparem, e a NFL Não Libere completamente com o evento. A nomeação entre as seleções iniciais e as seleções de substituição, como Sando sugeriu, seria um começo. Prêmios posicionais como Futebol americano universitárioTambém ajudaria a quantificar as excelentes temporadas dos jogadores. O final da temporada de Derrick Henry não incluirá MVP ou jogador ofensivo do ano. Mas sua lista de conquistas este ano deve o segundo melhor corredor da NFL, realmente coincide apenas com Wilson, um marechal de campo médio (na melhor das hipóteses)? Um segundo lugar em hipotético “Barry Sanders correndo para o ano” A votação seria um bom compromisso. Mlb Recompensa luvas de ouro posicionais e slugers de prata. A NBA possui três equipes da NBA e coloca menos limites posicionais nas seleções. O ponto é que as soluções são abundantes.

