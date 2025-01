Por que o retorno de Alexa Bliss foi adiado após dois anos

O retorno de Alexa Bliss já está nas manchetes há algum tempo, já que ela estava pronta para retornar aos ringues após a licença maternidade. No entanto, o reembolso foi adiado ainda mais devido a divergências contratuais. Bliss tem uma forte base de fãs e está fora da empresa há dois anos. Ela estava programada para retornar aos ringues no episódio do Raw de 13 de janeiro e aparecer no enredo da Família Wyatt, mas sua equipe buscou maiores benefícios no acordo, mas a WWE queria que ela continuasse com o mesmo acordo, e como resultado, ela o retorno esperado foi atrasado.

Quando Alexa Bliss finalmente retornará à WWE?

Bliss apareceu pela última vez na WWE no Royal Rumble de 2023, onde competiu pela última vez pelo Raw Women’s Championship contra Bianca Belair. É impossível dizer exatamente quando Bliss retornará, mas ela tem sido regularmente provocada sobre seu retorno, o que significa que ela estará de volta em breve.

Segundo Dave Meltzer, seu retorno está adiado devido a questões contratuais com a WWE.

Discutindo o assunto na Wrestling Observer Radio, ele disse: “O acordo com Alexa Bliss é que ela estaria no programa em San Jose. Eles se reconciliaram sobre o acordo, mas ela iria estrear – o fato é que ela estreou no Wyatt Sicks, mas Wyatt Sicks foi transferido para o Smackdown, então não fazia sentido ela estar no Raw.

Ele acrescentou ainda: “Espera-se que ele volte e eles estão trabalhando acordo por acordo, é aí que tudo está”.

Considerando que ela é regularmente provocada por um retorno, os rumores em torno disso são positivos e as negociações contratuais parecem estar em um bom lugar. Será interessante ver como ele se encaixa na história de Wyatt e se ele voltará com uma personalidade diferente quando retornar à empresa.