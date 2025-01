Por que o retorno de Becky Lynch foi cancelado na estreia do WWE RAW na Netflix?

Becky Lynch está ausente da programação da WWE desde junho de 2024

A promoção baseada em Stamford manteve sua promessa e entregou um episódio de estreia histórico de Monday Night Raw na Netflix. O show contou com vários retornos de lendas da WWE e quatro partidas de alto risco que tiveram momentos de cair o queixo.

Roman Reigns restaurou a ordem ao recuperar Ula Fala, enquanto Rhea Ripley derrotou Liv Morgan para se tornar a bicampeã mundial feminina. Jey Uso e CM Punk também saíram vitoriosos em suas respectivas lutas.

No entanto, os fãs da WWE esperavam ver o regresso de mais uma estrela, mas as suas esperanças foram atendidas porque, ao contrário da crença dos fãs, Becky Lynch não regressou esta noite.

A aparição de Lynch no vídeo promocional da Netflix lançado no mês passado aparentemente confirmou seu retorno à promoção. Ele está ausente da programação da WWE desde junho, quando seu contrato com a promoção expira.

O retorno de Becky Lynch foi adiado devido ao The Undertaker

No episódio de estreia, Rhea Ripley acertou duas Riptides consecutivas em Liv Morgan e derrotou a campeã para conquistar a vitória e se tornar Campeã Mundial Feminina pela segunda vez em sua carreira. Após a vitória enquanto Ripley comemorava, The Undertaker fez uma aparição surpreendente.

O Undertaker apareceu em uma motocicleta e cumprimentou a multidão de Inglewood acelerando o motor. Ele então se juntou a Ripley para comemorar seu título enquanto fogos de artifício explodiam ao fundo.

Contudo, de acordo com um relatório recenteeste não era o plano original para a partida. De acordo com Cory Hayes do BodySlam, Lynch estava na cidade e estava originalmente programado para aparecer durante o confronto entre Ripley e Morgan, mas esse plano foi abandonado em favor de The Undertaker ter um momento com Rhea Ripley.

Os relatórios sugerem ainda que Lynch retornará à WWE muito em breve e a direção de seu retorno será a WrestleMania.

“Becky estará de volta em breve e quando isso acontecer, sua direção para a temporada da WrestleMania será muito clara. “

A última aparição de Lynch no ringue foi contra Liv Morgan no episódio de 27/05/24 do Monday Night Raw que aconteceu na Enmarket Arena em Savannah, Geórgia. As duas estrelas se enfrentaram no Steel Cage, onde estava em jogo o título mundial feminino de Morgan.

