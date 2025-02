(Este artigo foi escrito com a ajuda da IA ​​e revisado por nossa equipe editorial para garantir a precisão. Entre em contato conosco se você notar algum erro).

O Texas está de volta, ou assim acredita nos fiéis dos chifres. Steve Sarkisian tem quase tudo funcionando para ele em Austin, e o palco parece pronto para algo grande. E sim, as expectativas são astronômicas. Com o marechal de campo de Arch Manning criando um agitação antes mesmo de fazer seu primeiro clique da temporada, há um verdadeiro bife aqui, não apenas chiando.

Sark está sob o microscópio e, com razão. Dan Wetzel, Pat Ford e Ross Dellenger discutiram o podcast do “futebol da faculdade”, a imensa panela de pressão que é o Texas Football. “Se Ole Miss ‘Lane Kiffin é sempre 7, o Texas é sempre um 8”, disse Ford, “e com Arch Manning, pode ser um 9”. Essa é a expectativa do tamanho do Texas de que estamos falando: maior, mais ousado e com um foco que nunca é atenuado.

Sarkisian levou o Texas a semifinais do CFP duas vezes, mas “bom o suficiente” não o cortará mais. Não se trata apenas de alcançar os playoffs ou ter estações vencedoras; Trata -se de ganhar campeonatos. Dellenger disse: “25 vitórias nos últimos dois anos, e ainda a pressão”, deixa claro que na terra dos Lonchorns, a vitória é apenas o ponto de partida.

Arch Manning, o último produto da dinastia Mariscal Manning Campo, está sob o centro das atenções como nenhum outro. Manning Mania é real e, com isso, vem a emoção e a volatilidade para Sark. O treinador do Texas pode não enfrentar a demissão no curto prazo, mas com as aparições consecutivas Finalf Four Football College, a pressão para ganhar tudo é inegável.

Com os jogos no estado de Ohio e na Geórgia, a Texas Road não é fácil. O Sarkisian se tornou um recrutador formidável, mas você pode entregar quando isso importa mais? Como Wetzel levantou a questão, “Quantos outros departamentos de atletismo não trocavam para o Texas no momento?”

É o desafio que Sark enfrenta. Com grandes recursos e expectativas ainda maiores, esse pode ser o ano em que o Texas transforma a esperança em glória.

