Por que Penn State ou Notre Dame podem ganhar tudo; O que vem a seguir nas pesquisas de treinador da NFL?

⚽Bom dia a todos, mas especialmente para…

PULÍSICO CRISTÃO E AC MILAN

Ele USMNTA maior estrela voltou a brilhar, desta vez num dos seus maiores palcos. Christian Pulisic marcou um maravilhoso empate tardio como AC Milão passado reunido Enterrar, 3-2, para vencer a Supercopa da Itália.

AC Milan, com novo treinador Sérgio Conceição Eles perderam por 2 a 0 no intervalo.

Theo Hernández Ele marcou de falta aos 52 minutos e Pulisic finalizou com calma de pé esquerdo aos 80 minutos. Abraham Tammy Ele completou a recuperação nos descontos, marcando de perto.

É o primeiro troféu do AC Milan desde 2020-21, tornando-se o de Pulisic primeiro troféu com o clube .

Pulisic, que também marcou na semifinal de sexta-feira, será peça fundamental na gestão de Conceição, que é já começamos bemdiz Francesco Porzio.

👍 Menções honrosas

🏈 E dias não tão bons para…

SATISFAÇÃO



OS TREINADORES DEMITIDOS DA BLACK MONDAY

Não foi a segunda-feira negra mais movimentada da história da NFL, mas o dia de folga designado pela liga ainda contou com muitas partidas importantes.

O único treinador principal demitido foi o onças‘ David Pederson. O ex-técnico vencedor do Super Bowl com o Águias As coisas pareciam estar indo na direção certa em 2022, quando Jacksonville fez 9-8 e venceu um jogo dos playoffs em sua temporada de estreia. Os Jaguars também começaram com um recorde de 8-3 no ano passado. Mas desde então estão com 5-18, empatados com o pior recorde do campeonato. Isso incluiu uma marca de 4-13 na temporada de 2024, diz Cody Benjamin. A queda de Pederson em Jacksonville refletiu sua queda na Filadélfia.

Os Jaguares se juntam ao Ursos, Jatos, Patriotas e santos como equipes que procuram um treinadore estamos acompanhando as entrevistas de cada equipe bem aqui. Tyler Sullivan tem uma lista de Possíveis sucessores de Pederson em Jacksonville.

Aqui estão as outras estadias e partidas importantes a partir de segunda-feira.

Esse primeiro ponto pode ser uma boa notícia para esses dois homens, mas não para os torcedores de seu time, diz Jordan Dajani em seu Vencedores e perdedores da Black Monday.

Dajani: “Os fãs certamente esperavam mudanças radicais após uma campanha desastrosa, e é justo questionar se o regime atual pode sequer construir uma cultura de sucesso. Salão de cabeleireiro Tiki alertou os fãs recentemente “Não fique obcecado com quem será o próximo quarterback, porque nenhum jovem quarterback pode prosperar em uma situação terrível.”

Aqui está o que procurar no futuro:

👎 Menções não tão honrosas

🏈 Playoffs de futebol universitário: por que Notre Dame ou Penn State podem vencer tudo, além dos jogadores mais impactantes



imagens falsas



Estamos a dois dias do início do Semifinais dos playoffs de futebol universitárioe (7) Notre Dame x (6) Penn State nele tigela de laranja Ele deveria ser um verdadeiro dândi.

Embora (8) Estado de Ohio Ele é o claro favorito depois de raspar (1) OregonConte os Leões Fighting Irish e Nittany por sua própria conta e risco. Will Backus dá três razões porque Marcos FreemanA equipe pode vencer tudo, enquanto Tom Fornelli tem três razões Jaime FranklinO grupo também tem o que é preciso.

Voltar: "Dominância nas trincheiras: aquela vitória contra Geórgia Não foi um desempenho notável; Notre Dame tem desgastado as equipes durante todo o ano. Os irlandeses tiveram três sacks e 10 tackles por derrota no primeiro round contra o Indiana e carregaram a bola por 193 jardas contra uma defesa do Hoosiers que atualmente é a número 1 nacionalmente classificada contra rushes. "Essa é uma receita vencedora."

Cozinha: "Uma ofensiva explosiva… A razão é uma combinação de Drew AllerTight end vencedor do prêmio Mackey Tyler Warren e coordenador ofensivo Andy KotelnickiPossibilidade de planejar jogadores abertos com possibilidade de ganhar jardas após receber a bola. Os Leões Nittany são explosivos em campo com Nick Singleton e Kaytron Allen "Além disso, muitos danos são causados ​​no final dos jogos."

No entanto, acho que falo pela maioria dos fãs de futebol universitário quando digo que não consigo parar de pensar em como o Ohio State venceu o Oregon e como Jeremias Smith Ele simplesmente queimou uma defesa muito boa repetidas vezes. Subiu para o número 1 em Shehan Jeyarajah. top 10 dos jogadores mais impressionantes nas semifinaismas enfrentará outro top 10 de Shehan quando os Buckeyes enfrentarem (5) Telhas nele tigela de algodão na sexta-feira.

🏀 Três destinos para dormir por Jimmy Butler



imagens falsas



Jimmy Butlerno momento suspenso por ele Aquecer Por conduta prejudicial à equipe, ele também não está recebendo o carinho da torcida. O artista de Miami Kyle Holbrook, que pintou um mural de Butler, Ele adicionou “I QUIT” à bandana de Butler em sua peça.. Holbrook pode ter que se livrar totalmente do mural se Butler conseguir o que quer, e com Miami disposta a vendê-lo, Sam Quinn tem Três possíveis locais de pouso que passam despercebidosincluindo …

Quinn: “Grizzlies– Eles estão em segundo lugar no Oeste neste momento e nunca chegaram às finais da Conferência Oeste com este núcleo. Um swing de Butler é exatamente o tipo de movimento que poderia torná-los competitivos com o Trovão e lhes daria uma vantagem sobre o resto do campo, mas teria um preço que seria pelo menos lucrativo o suficiente para não impedir futuros negócios importantes no futuro. …Eles gastaram todo o Ja Morant Foi a busca por uma vela grande e versátil. … Butler poderia ser esse jogador para eles.

