Por que Rahul KP não pode jogar pelo Odisha FC contra o Kerala Blasters esta noite?

Rahul KP teve uma passagem agitada de cinco anos no clube ISL, com sede em Kochi.

Rahul KP, que recentemente se transferiu definitivamente do Kerala Blasters para o Odisha FC, não estará disponível para o tão aguardado jogo ISL 2024-25 desta noite entre as duas equipes.

O motivo da sua ausência é uma cláusula incluída no acordo de transferência entre o Kerala Blasters e o Odisha FC, que o impede de defrontar a sua antiga equipa esta temporada. Embora o Odisha FC pudesse colocar Rahul KP na partida, isso teria um custo significativo, uma estipulação que ambos os clubes concordaram durante as negociações de transferência.

O proprietário do Odisha FC, Rohan Sharma, recorreu às redes sociais para esclarecer a situação e explicou que esta cláusula foi implementada como uma medida estratégica para evitar o pagamento de uma taxa de transferência de Rahul KP e trazê-lo antes do previsto, em vez de esperar. até o final da temporada.

“É uma cláusula que concordamos para evitar o pagamento de taxas de transferência e contratar Rahul agora, em vez de no final da temporada. Ambos os lados perderam algo para ganhar alguma coisa. Posso não gostar, mas é justo, considerando que Rahul já nos conquistou um ponto”, disse Rohan Sharma no Twitter.

Sharma reconheceu que embora o acordo possa não ser ideal para todas as partes, foi uma troca justa, especialmente tendo em conta a valiosa contribuição de Rahul para a equipa até agora.

Rahul KP causa um impacto instantâneo

Desde que ingressou no Odisha FC, Rahul KP já provou o seu valor em campo. O extremo indiano, membro importante da seleção da Copa do Mundo Sub-17 da FIFA 2017, teve uma passagem sólida pelo Kerala Blasters antes de fazer a troca. Na atual temporada, ele marcou um gol em 11 partidas e sua presença tem sido impactante.

Um de seus destaques aconteceu durante o recente confronto do Odisha contra o Chennaiyin FC, onde Rahul desempenhou um papel fundamental na garantia de um ponto para sua equipe. Mesmo perdendo por 2 a 1, Odisha deu uma contribuição crucial, ajudando no empate. Sua tentativa acrobática de perto ricocheteou no goleiro e rolou para a rede, mostrando sua compostura e capacidade de fazer intervenções oportunas.

