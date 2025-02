Por que Randal Kol

Randal Kolo Muani tem sido a história de sucesso da janela de transferência de janeiro com sua mudança de inverno de Paris Saint-Germain para o empréstimo Juventus, que já resulta em mais objetivos para sua nova equipe italiana do que ele alcançou ao longo da temporada até o início de 2025 com os gigantes da Ligue 1. O internacional da França já conseguiu marcar cinco vezes em apenas quatro jogos com o lado de Thiago Motta desde que chegou a Turim mais tarde do que o esperado, porque o PSG que ele precisa reorganizar seus pedaços, o que acabou Cher Ndour ingressou na Fiorentina permanentemente no mês passado.

No entanto, Kolo Muani perdeu um curto período de tempo se adaptando ao futebol A, com duplas contra Empoli e para seguir sua greve de estréia contra Napoli, embora ele tenha atraído seu primeiro espaço em branco no meio da semana contra o PSV Eindhoven nos campeões da UEFA Playoffs de rodada rodada na rodada da liga. . Independentemente desses objetivos, seu retorno geral tem sido muito bom para um lado da Juve, que não foi exatamente prolífico até agora com seus números atuais ainda melhores do que um objetivo para o jogo e um mundo longe de suas lutas parisórias.

Ver apenas dois gols com o PSG na primeira metade desta campanha não conta a história completa das lutas de Eintracht Frankfurt e FC Nantes Man sob Luis Enrique, que desde então atingiu o ouro com a conversão de Ousmane Dembele em um muito prolífico Falso falso, nove nove. A incorporação de futebol internacional na mistura e Kolo Muani estava recebendo mais minutos e, portanto, marcando mais gols com a equipe nacional da França, já que Didier Deschamps fez dele a principal ameaça de ataque de Les Bleus na ausência de Kylian Mbappe.

“Faz parte da carreira de um jogador de futebol: você sempre precisa lutar para progredir e seguir em frente”, disse o nativo de Bondy recentemente depois de ingressar na Juve. “Para mim, trata -se de continuar trabalhando e dar o meu melhor. Estou particularmente feliz.” Eu tinha que ter tempo de jogo, eu preciso. Eu gosto de estar no campo como qualquer jogador e, embora estivesse na direção errada, agora me sinto melhor. Podemos dizer que é confiança ou qualquer outra coisa, mas também depende de mim trabalhar e não desistir. Continuo e faço o que faço melhor, mas sempre ficarei feliz sempre que estiver tocando.

Kolo Muani não é o único que se beneficia da medida com seu novo treinador de Motta repentino, considero que o recruta de janeiro. O USMNT International alcançou esse número de uma posição geralmente mais atrás no campo, enquanto o Wonderkid Kenan Yildiz também tem quatro gols em seu nome que ilustram quanto trabalho em Progreso os Bianeri eram antes da transferência.

“Tudo vai melhor do que bem até agora, estou encantado por estar aqui”, disse a Juve nº 20 da Sky Italy nesta semana. “Eu realmente fui bem -vindo como se tivesse ingressado em uma grande família. Honestamente, me sinto muito bem. Repito, estou muito feliz aqui em Turim. Por enquanto, o futuro não me preocupa e estou simplesmente gostando do momento e esperando fazer ainda mais.

Por fim, a equipe do KOL nunca foi realmente cortada. Jogando um estilo diferente sob um treinador diferente poderia ter mudado isso, mas a recente extensão do contrato de Luis Enrique sugere que as coisas não mudarão no Parc des Princes, apesar da ausência de uma obrigação da cláusula de compra de compra neste verão neste verão no Contrato de empréstimo.

Se as coisas continuarem no ritmo atual, não seria uma surpresa junto com pessoas como Khephren Thuram e Pierre Kalulu. Dado Khvicha Kvarathskhelia, de Napoli, no mês passado e a explosão da forma de Dembele, juntamente com Bradley Barcola e o desejo de criatividade de Doue, parece que o futuro da estrela francesa poderia agora estar na Itália com outra oportunidade de impressionar na série uma domingo contra inter. . .