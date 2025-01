Rinku Singh não teve chance de rebater na primeira partida Ind x Eng T20i em Calcutá.

O capitão indiano Suryakumar Yadav venceu o sorteio e decidiu assinar em primeiro lugar no segundo T20I da viagem da Inglaterra à Índia, em Chennai.

Os anfitriões venceram o primeiro jogo confortavelmente por sete postigos, graças a um desempenho brilhante no boliche que os levou a expulsar a Inglaterra por apenas 132 corridas nas primeiras entradas.

O time indiano de críquete sofreu alguns golpes com a exclusão de Rinku Singh e Nitish Kumar Reddy do The Playing Xi em Chennai.

A dupla foi substituída por Washington Sundar e Dhruv Jurel no XI.

Por que Rinku Singh e Nitish Kumar Reddy não estão jogando no segundo T20I em Chennai?

Rinku Singh foi excluído do segundo e terceiro T20I da série de cinco partidas devido a um espasmo na região lombar que sofreu durante as filmagens do primeiro T20I. Nitish Kumar Reddy foi excluído do resto da série devido a distensão lateral. Ele foi substituído pelo versátil Shivam Dube de Mumbai na equipe, enquanto Ramandeep Singh substituiu Rinku.

Nem Rinku nem Nitish tiveram a chance de rebater no primeiro T20I, enquanto a Índia perseguia confortavelmente a pequena meta de 133 corridas com sete postigos em mãos. Abhishek Sharma com uma batida brilhante de 79 corridas, garantindo uma vitória confortável para os anfitriões.

Nitish, que impressionou no Troféu Border-Gavaskar (BGT) 2024-25, fez sua estreia no T20I contra Bangladesh no ano passado. Rinku Singh, por outro lado, tem sido um membro regular da equipe indiana T20I após suas atuações impressionantes na Premier League indiana (IPL) 2023.

Jogando com Xi de ambas as equipes pelo segundo T20I:

Índia: Sanju Samson (WK), Abhishek Sharma, Suryakumar Yadav (C), Tilak Varma, Hardik Pandya, Dhruv Jurel, Washington Sundar, Axar Patel, Ravi Bishni, Arshdeep Singh e Varun Chakravarthy.

Inglaterra: Phil Salt (WK), Ben Duckett, Jos Buttler (C), Harry Brook, Liam Livingstone, Jamie Smith, Jamie Overton, Brydon Carse, Jofra Archer, Adil Rashid e Mark Wood.

