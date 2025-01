Por que uma mudança de treinador durante a temporada não faz sentido para o Vancouver Canucks

A temporada 2024-25 foi difícil para o Vancouver Canucks. Graças a uma combinação de lesões, problemas de vestiário e inconsistência, os Canucks não conseguiram melhorar a temporada passada e atualmente se encontram abaixo da barra dos playoffs com um recorde de 21-17-10 em 48 jogos. Embora a equipe faça algumas mudanças na escalação antes do prazo de negociação, uma mudança que não faz sentido é substituir Rick Tocchet antes do final da temporada.

Embora algumas pessoas nas redes sociais tenham pedido a demissão de Tocchet, deixar ir o vencedor do Prêmio Jack Adams do ano passado não resolverá os problemas desta equipe. Sim, existem alguns problemas de sistema no gelo, mas a maioria dos problemas da equipe vem de um vestiário problemático. Até que essas questões de vestiário sejam resolvidas, o time terá dificuldades, independente de quem esteja atrás do banco.

Quanto aos bastidores, dispensar Tocchet durante a temporada criaria alguns problemas financeiros para a organização. A propriedade não precisaria apenas pagar a Tocchet pelo resto da temporada, mas também a quem vier para substituí-lo. Embora alguns argumentem que não deveria importar se os Canucks tivessem que pagar vários treinadores ao mesmo tempo, do ponto de vista da propriedade, desde 2021, já houve dois casos em que a organização estava pagando a ex-treinadores principais que eles eram ‘ Não tenho mais tempo com a equipe.

Por último, argumenta-se que este núcleo não deveria ter a oportunidade de trabalhar com outro treinador principal. Caso a organização decida se separar do Tocchet, esta equipe terá quatro treinadores em menos de 40 meses. Em algum momento, a responsabilidade terá que recair sobre os jogadores que claramente não estão jogando com todo o seu potencial, independentemente de quem está atrás do banco.

Rick Tocchet não é o problema com isso #Canucks equipamento. É perfeito? Não, mas ninguém está. Este núcleo já demitiu Travis Green e Bruce Boudreau. Um quarto treinador não vai consertar tudo magicamente. -Noah Strang (@noahstrang_) 24 de janeiro de 2025

É importante frisar que Tocchet deve ser criticado pela forma como o Vancouver tem atuado nesta temporada. Dito isso, ele tem um histórico de sucesso desde que chegou, há menos de dois anos, e merece a oportunidade de continuar trabalhando com o grupo. Como mencionado, embora haja apelos nas redes sociais para demitir Tocchet, a mudança de treinador dos Canucks neste momento da temporada não faz muito sentido.

