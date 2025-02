Por que Virat Kohli não está jogando em 1. Índia vs. Inglaterra ODI em Nagpur – Revelou a razão

Virat Kohli não foi escolhido na quinta -feira para o primeiro Índia vs. Inglaterra ODI. Odi é um dos poucos jogos em que a Índia jogará antes dos campeões do Trophy 2025, que começa em 19 de fevereiro, e Kohli não tem um jogo, que é um golpe sério para a equipe liderada por Rohit Sharma. Rohit Sharma disse no chute: “Jaiswal e Harshit estão estreando, infelizmente Virat não toca, ele teve um problema com o joelho na noite passada”. As visualizações pintaram uma imagem sombria. Os filmes mostraram Kohli andando com cuidado com o joelho direito. O escopo da lesão é desconhecido, mas a administração da equipe indiana Gautama Gambhira aparentemente não está arriscando.

Mais atualizações a seguir.