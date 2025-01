Por trás do impulso multimilionário de Miami para QB Carson Beck, que recebe pacote NIL de primeira linha para transferência

Miami estava disposta e capaz oferecer uma compensação significativa para obter a melhor transferência do país.

Geórgia quarterback de transferência Espera-se que Carson Beck receba um pacote NIL que lhe pagará US$ 4 milhões em 2025, disseram fontes à CBS Sports, uma quantia enorme, mas ainda menor do que o preço inicial pedido que fontes da indústria acreditam que teria destruído o negócio. . história. Fluxoque fez 24-3 em dois anos como titular dos Bulldogs, é o Jogador número um no ranking do portal de transferências 247Sports.

O acordo de Beck com Miami o coloca entre os mais bem pagos futebol universitário jogadores do país. A CBS Sports relatou anteriormente que o quarterback transferido de Tulane, Darian Mensah, recebeu o que se acreditava ser um contrato inovador de dois anos e US$ 8 milhões com Duke.

Dan Everett, cofundador da Everett Sports Management, que representa Beck, recusou-se a discutir remuneração específica, mas enviou a seguinte declaração à CBS Sports.

“Miami é um mercado fantástico e estamos entusiasmados por Carson se tornar Cane! Como um dos principais rostos do futebol universitário NIL, esperamos que seu portfólio de marcas continue a se expandir com marcas premium e nacionais. Carson priorizará parcerias inclusivas com seus companheiros de equipe que incluem componentes de caridade.”

A ESM já negociou acordos NIL com Beats by Dre e Airstar Charter for Beck.

Após o sucesso da última temporada com o quarterback Cam Ward, que era considerado o quarterback mais bem pago no ciclo de transferências de 2024, Miami queria replicar a experiência com outro quarterback estabelecido. Miami fez um forte esforço para transferir John Mateer do estado de Washington, oferecendo mais de US$ 3 milhões, segundo fontes, antes de ele decidir se reunir com o coordenador ofensivo Ben Arbuckle em Oklahoma. Desde o início da legalização do NIL em 2021, os apoiadores de Miami têm estado entre os mais agressivos do país na tentativa de atrair os melhores talentos para a escola ACC.

Pessoas do programa de Miami estariam interessadas no quarterback do Texas Quinn Ewers e no quarterback do USC Jayden Maiava, entre outros, segundo fontes, mas nenhum dos jogadores entrou no portal de transferências. Ewers disse à ESPN em entrevista pré-gravada na sexta-feira que não esperava jogar futebol americano universitário em 2025.

Miami teria se interessado por Maiava, da USC, se ele tivesse entrado no portal de transferências. getty



Miami finalmente se concentrou em Beck, que endureceu o Draft da NFL e se comprometeu com Miami menos de 24 horas depois de aparecer no portal de transferências com uma etiqueta sem contato. Segundo fontes, não houve outros pretendentes sérios envolvidos no recrutamento.

Como Ward um ano antes, Miami convenceu Beck a evitar a NFL e vir para Coral Gables. Beck entrou na temporada considerado uma provável escolha de primeiro turno, mas um ano de altos e baixos que incluiu 12 interceptações, o recorde da SEC, e uma lesão no cotovelo no final da temporada que exigiu cirurgia prejudicou seu estoque de draft. Antes da decisão de Beck de retornar em 2025, CBSSports.com classificou Beck como seu candidato nº 55 geral para 2025. Draft da NFL o que o colocaria em risco de cair na terceira rodada. Na verdade, várias fontes de olheiros da NFL disseram a Matt Zenitz do CBSSports.com que Beck não foi bloqueado nas três primeiras rodadas, mesmo antes de sofrer uma lesão na panturrilha UCL no Campeonato SEC. jogo. Um olheiro da NFL classificou a decisão de Beck de retornar para mais uma temporada no futebol universitário como “acéfala”.

Beck ganhará muito mais no futebol universitário na próxima temporada do que ganharia na NFL se essas projeções se mantivessem. Will Levis, escolhido no segundo turno em 2023, ganha um salário médio de US$ 2,35 milhões por ano. Hendon Hooker, escolhido na terceira rodada de 2023, ganha em média US$ 1,43 milhão por temporada. Nenhum quarterback foi escolhido no Dia 2 do Draft de 2024 da NFL.

Como é possível para um QB universitário ganhar mais do que jogadores altamente selecionados da NFL? Para este ciclo, jogadores como Beck estão a beneficiar de uma convergência do dinheiro NIL existente com o dinheiro esperado de partilha de receitas que permitiria às escolas pagar directamente aos atletas 20,5 milhões de dólares por ano. Espera-se que as escolas dediquem aproximadamente US$ 12 milhões a US$ 15 milhões aos seus programas de futebol a partir de julho de 2025, se o acordo da Câmara for formalmente aprovado em abril. Isso levou a um enorme influxo de dinheiro que disparou os salários de todos, desde quarterbacks altamente desejados como Beck até kickers que agora podem chegar a seis dígitos.

“Acho que os contratos assinados nesta temporada do portal de transferências são o dobro do que eram há um ano em geral”, disse Blake Lawrence, presidente de operações universitárias da Opendorse, à CBS Sports. “Agora há alguns programas que há um ano já duplicavam os seus pares em termos de gastos, e talvez esses mercados estejam mais normais como se não estivessem a duplicar. Mas certamente uma tendência é que os compromissos que estão a ser assumidos agora com os atletas do portal “Eles vêm com o entendimento de que os dólares serão pagos e entregues pela instituição, e há muito mais controle sobre esses dólares e muito mais confiança de que estarão disponíveis”.

Espera-se agora que Ward seja um dos primeiros zagueiros selecionados no Draft de 2025 da NFL após uma temporada de 2025. Ward, que terminou em quarto lugar na votação do Troféu Heisman, arremessou para 4.313 jardas e 39 touchdowns em sua única temporada com os Hurricanes.

Caleb Williams, a escolha geral número 1 do ano passado, ganha em média US$ 9,88 milhões por temporada, incluindo bônus. Voltando à escola, Ward aumentou muito seus ganhos na faculdade e na NFL. Beck espera seguir um caminho semelhante em Coral Gables.

