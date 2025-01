Portland Thorns FC adquire a cobiçada agente livre Deyna Castellanos por dois anos após deixar o Bay FC

A cobiçada internacional venezuelana Deyna Castellanos se juntará a um novo clube para a temporada 2025 da NWSL, já que o Portland Thorns FC adquiriu o atacante livre em um contrato de dois anos até 2026 com opção de clube para 2027, disseram fontes à CBSSports. O acordo surgiu após um acordo mútuo entre Castellanos e Bay FC para se separarem, tornando-a uma agente livre.

Castellanos jogou colegialmente na Florida State University, onde os levou ao campeonato nacional em 2018 e encerrou sua carreira universitária com 48 gols e 22 assistências. Seus gols universitários são os segundos mais marcados na história da escola e ele começou sua carreira profissional em clubes espanhóis, no Atlético Madrid. Ela marcou 26 gols, registrou 12 assistências e ajudou a levar o clube à Supercopa Espanhola Feminina de 2021, o primeiro título importante do clube em cinco anos.

Mais tarde, ele assinou com o Manchester City e jogou por dois anos no clube antes de retornar aos Estados Unidos para jogar na NWSL. Castellanos foi uma das maiores contratações internacionais feitas pela expansão do Bay FC em 2024, antes de sua temporada inaugural. Participou de 25 jogos, sendo 12 como titular, marcou dois gols e deu uma assistência. A nível internacional, foi nomeada capitã da seleção feminina da Venezuela em 2021.

Castellanos é um jogador ofensivo versátil que pode jogar nas linhas de ataque. Ela se junta a um núcleo ofensivo de alto nível em Portland, liderado pela atacante da Seleção Feminina dos EUA, Sophia Smith, e pelas atacantes do Thorns, Morgan Weaver, Alexa Spaanstra e Reilyn Turner.