Portland Trail Blazers vs. Los Angeles Clippers: como assistir, programação, informações de transmissão ao vivo, horário de início, canal de TV

Os Clippers e Trail Blazers competiram, mas seus ataques certamente não. Os Clippers estão bem à frente com uma vantagem de 86-65 sobre os Trail Blazers.

Se os Clippers continuarem jogando assim, aumentarão seu recorde para 23-17 em pouco tempo. Por outro lado, os Trail Blazers terão de se contentar com um recorde de 13-27, a menos que as coisas mudem (e rapidamente).

Quem está jogando

Los Angeles Clippers @ Portland Trail Blazers

Registros atuais: Los Angeles 22-17, Portland 13-26

Como assistir

Quando: Quinta-feira, 16 de janeiro de 2025 às 22h, horário do leste

Quinta-feira, 16 de janeiro de 2025 às 22h, horário do leste Onde: Fashion Center no Rose Quarter – Portland, Oregon

Fashion Center no Rose Quarter – Portland, Oregon TV: FanDuel SN – Sul da Califórnia

FanDuel SN – Sul da Califórnia Continuar: Aplicativo CBS Sports

Aplicativo CBS Sports Transmissão on-line: Assista a jogos selecionados da NBA no Fubo (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.)

Assista a jogos selecionados da NBA no Fubo (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.) Custo do ingresso: US$ 8,00

O que saber

Os Clippers estão 9-1 contra os Trail Blazers desde dezembro de 2021 e terão a chance de ampliar esse sucesso na quinta-feira. Depois de jogar ontem, o Los Angeles Clippers pegará a estrada para enfrentar o Portland Trail Blazers às 22h (horário do leste dos EUA) no Moda Center no Rose Quarter. Os Clippers certamente esperam encerrar uma seqüência de quatro derrotas consecutivas.

Os Clippers entram neste jogo depois que as casas de apostas estabeleceram o mínimo acima/abaixo da semana passada em 213,5, mas mesmo isso acabou sendo muito alto. Eles derrotaram o Nets por 126-67 na quarta-feira. Essa marca iminente de 126-67 se destaca como a margem mais imponente para Los Angeles até agora nesta temporada.

James Harden foi o destaque ofensivo do jogo, conseguindo um duplo-duplo com 21 pontos e 11 assistências.

Embora tenham vencido, os Clippers lutaram para recuperar a bola no ataque e terminaram o jogo com apenas seis rebotes ofensivos. Eles foram destruídos por seus oponentes naquele departamento quando o Nets marcou 15.

Enquanto isso, a recente queda dos Trail Blazers ficou um pouco mais difícil na terça-feira, após a terceira derrota consecutiva. Eles sofreram uma dura derrota por 132-114 para o Nets. O Portland não fez jus ao seu potencial e ficou aquém da liderança que os apostadores pensavam ter ao entrar no jogo.

Apesar da derrota, os Trail Blazers tiveram um desempenho de alto nível de Scoot Henderson, que fez 8 de 10 além do arco rumo a 39 pontos, mais seis assistências e duas roubadas de bola. O desempenho de Henderson compensou um jogo mais lento contra o Heat no sábado.

A vitória de Los Angeles aumentou seu recorde para 22-17. Quanto ao Portland, a derrota caiu para 13-26.

Olhando para o futuro, os Clippers são os favoritos nesta partida, já que os especialistas esperam vê-los vencer por 6,5 pontos. Para aqueles que querem jogar no spread, observe: eles têm um sólido 11-5 contra o spread quando se espera vencer.

Tudo correu bem para os Clippers contra os Trail Blazers na partida anterior, em dezembro de 2024, quando os Clippers alcançaram uma vitória por 127-105. A revanche pode ser um pouco mais difícil para o Clippers já que desta vez o time não terá o fator casa. Veremos se a mudança de local faz diferença.

Chance

Los Angeles é um sólido favorito de 6,5 pontos contra o Portland, no último relatório. Probabilidades da NBA.

Os apostadores alinharam-se com a comunidade de apostas neste caso, pois o jogo começou com uma margem de 6,5 pontos e assim permaneceu.

O acima/abaixo é de 220,5 pontos.

Ver Seleções da NBA para todos os jogos, incluindo este, do modelo de computador avançado da SportsLine. Obtenha escolhas agora.

História da série

Los Angeles venceu 9 de seus últimos 10 jogos contra o Portland.