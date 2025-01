Portland Trail Blazers x Oklahoma City Thunder: como assistir NBA online, canal de TV, informações de transmissão ao vivo, horário de início

Relatório do terceiro trimestre

O Thunder superou um déficit inicial para recuperar a liderança neste jogo. Eles saltaram para uma vantagem de 93-86 contra os Trail Blazers.

Se o Thunder continuar jogando assim, aumentará seu recorde para 37-8 em pouco tempo. Por outro lado, os Trail Blazers terão de se contentar com um recorde de 17-29, a menos que as coisas mudem (e rapidamente).

Quem está jogando

Oklahoma City Thunder @ Portland Trail Blazers

Registros atuais: Oklahoma City 36-8, Portland 17-28

Como assistir

Quando: Domingo, 26 de janeiro de 2025 às 18h, horário do leste

Domingo, 26 de janeiro de 2025 às 18h, horário do leste Onde: Fashion Center no Rose Quarter – Portland, Oregon

Fashion Center no Rose Quarter – Portland, Oregon TV: Duelo de fãs SN – Oklahoma

Duelo de fãs SN – Oklahoma Continuar: Aplicativo CBS Sports

Aplicativo CBS Sports Transmissão on-line: fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.)

fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.) Custo do ingresso: US$ 7,00

O que saber

O Thunder disputou uma casa de três jogos, mas em breve terá que tirar a poeira de suas camisas de estrada. Eles enfrentarão o Portland Trail Blazers às 18h00 horário do leste dos EUA no domingo, no Moda Center, no Rose Quarter. Basta olhar para as probabilidades e é seguro dizer que o Thunder não perderá o sono antes do jogo de domingo.

Na última quinta-feira, o Thunder chegou perto do ataque, mas não conseguiu diminuir a diferença e caiu por 121-115 para o Mavericks.

A derrota do Thunder ocorreu apesar do jogo de qualidade de Jalen Williams, que fez 11 de 19 rumo a 33 pontos, mais sete assistências e quatro roubos de bola. Além do mais, Williams também registrou uma porcentagem de arremessos de 57,9%, que é a mais alta registrada desde dezembro de 2024. Aaron Wiggins, por outro lado, foi consideravelmente menos útil: ele fez 0-6 de longa distância.

Enquanto isso, os Trail Blazers já haviam vencido três vitórias consecutivas (período em que superaram os adversários por uma média de 14 pontos) e saíram na frente e somaram o quarto lugar na sexta-feira. Eles conquistaram uma vitória por 102-97 sobre Charlotte. Portland perdia por 37-24 faltando 9:36 para o fim do segundo quarto, mas ainda assim conseguiu uma vitória útil de cinco pontos.

A vitória dos Trail Blazers foi um verdadeiro esforço de equipe, e muitos jogadores tiveram desempenhos sólidos. Talvez o melhor deles tenha sido Anfernee Simons, que marcou 27 pontos, cinco rebotes e duas roubadas de bola.

Embora tenham vencido, os Trail Blazers tiveram dificuldade para trabalhar juntos e terminaram o jogo com apenas 17 assistências. Eles têm 4-8 anos quando simplesmente não passam a bola.

A derrota do Oklahoma City encerrou uma seqüência de nove vitórias consecutivas em casa e caiu para 36-8. Quanto ao Portland, a vitória foi a terceira consecutiva fora de casa, elevando o recorde para 17-28.

O confronto de domingo parece ser um jogo difícil: o Thunder não perdeu a bola facilmente nesta temporada, tendo uma média de apenas 11,4 giros por jogo (eles estão em primeiro lugar em giros por jogo no geral). No entanto, a história é diferente para os Trail Blazers, já que eles têm uma média de 15,5. Dada a considerável vantagem do Thunder nessa área, os Trail Blazers precisarão encontrar uma maneira de diminuir essa lacuna.

O Thunder venceu os Trail Blazers por 109 a 99 quando os times jogaram pela última vez em novembro de 2024. A revanche pode ser um pouco mais difícil para o Thunder, já que o time não terá a vantagem de jogar em casa desta vez. Veremos se a mudança de local faz diferença.

Chance

Oklahoma City é um grande favorito de 13,5 pontos contra o Portland, no último relatório. Probabilidades da NBA.

A linha mudou um pouco em direção ao Thunder, já que o jogo começou com o Thunder como favorito com 11,5 pontos.

O acima/abaixo é de 225,5 pontos.

História da série

Oklahoma City venceu todos os jogos que disputou contra o Portland nos últimos 3 anos.