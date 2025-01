Posey e Minasian revelam que Roki Sasaki não vai assinar com os Giants apareceu originalmente em Área da baía esportiva da NBC

SAN FRANCISCO – Os Giants estavam muito entusiasmados em apresentar o futuro membro do Hall da Fama, Justin Verlander, em uma ligação da Zoom na manhã de segunda-feira, mas os últimos dias também trouxeram alguma decepção.

O gerente geral Zack Minasian confirmou que os Giants se encontraram com Roki Sasaki no mês passado, mas disseram que foram informados de que estavam fora da corrida pela direita japonesa.

“Nos encontramos pessoalmente com Roki e recentemente fomos informados de que não seríamos seu destino”, disse Minasian.

Os Giants acreditam há cerca de um ano que Sasaki acabará com o Los Angeles Dodgers, mas eles sentiram que a perseguição valeu a pena dado o nível de talento de Sasaki e pressionei muito no mês passado para que ele considerasse San Francisco.

Buster Posey e outros voaram para Los Angeles para se encontrar com Sasaki, mas os Giants não serão finalistas esta semana, já que Sasaki se aproxima de uma decisão oficial. Sasaki pode assinar na quarta-feira, mas espera-se que demore vários dias para anunciar um destino assim que o período de assinaturas internacionais de 2025 começar.

Sasaki, 23 anos, é considerado um dos melhores arremessadores já saídos do Japão. Posey falou apaixonadamente. nas Reuniões de Inverno do mês passado sobre o potencial do arremessador.

“Obviamente, como provavelmente todas as outras 29 equipes, seria um sonho para nós ter esse cara”, disse ele. “Ele é um trunfo tremendo e não há muitos braços como o dele no mundo. Ele é um talento tremendo. Ele tem 23 anos. É divertido sonhar, é divertido pensar nele no Oracle Park e jogando fundo em um jogo no final. “No ano em que o local muda, ficaríamos felizes em adicionar um cara como ele.”

Os Dodgers há muito são considerados os favoritos da indústria para contratar Sasaki, sendo o San Diego Padres visto como a outra opção principal. Os Gigantes foram considerado parte de um grupo secundário com o New York Yankees, Texas Rangers, Toronto Blue Jays e outros.

