Possível linha do tempo de lançamento e tudo o que você precisa saber

Mais X-Men se juntará?

A temporada da NetEase Marvel Rivals é atualmente um sucesso super duper, com todos os jogadores e fãs que gostam do jogo até agora. Ainda estamos no meio da primeira temporada com mais dois novos personagens e um mapa que será lançado em breve para esta temporada.

Além disso, muitos fãs também se perguntaram o que podiam ver para a segunda temporada. Vamos ver mais detalhes neste artigo.

Marvel Rivals Season 2 Possível data de lançamento

Por enquanto, não há data de lançamento confirmada para a segunda temporada da Marvel Rivals. Houve algumas pistas dadas pelo diretor do jogo de Guangyun Chen que indicam o lançamento do início de abril.

Em uma entrevista ao Metro, Chen descreveu a primeira temporada como uma “viagem de três meses”, que implica uma data de lançamento de 4 de abril, com base no início de 10 de janeiro. No entanto, lembre -se de que essas previsões podem mudar em uma ou duas semanas devido a atrasos inesperados ou mudanças no desenvolvimento.

Rumores de heróis

Estes são alguns dos vazamentos e rumores que envolvem os próximos heróis que podem ingressar na lista:

Angela

Besta

Capitão Marvel

Colosso

Piscina morta

Emma Frost

Gambit

BUN

Jia Jing

Aniversário

Lugar

Moderno

Nightcrawler

Massas podem manchas

Phoenix/Jean Gray

Professor X.

Por conta própria

Há também alguma virada no jogo do jogo. Recentemente, foi relatado que o NetEase está adicionando alguns heróis falsos em seus arquivos para capturar vazamentos. Então, muitos dos heróis vazados podem ser falsos.

O que os fãs podem esperar?

Estas são algumas das coisas que podem esperar da segunda temporada de rivais da Marvel:

Pelo menos mais dois heróis se juntarão à lista.

Podemos esperar mais novos mapas com alguns ambientes incríveis e destruição no jogo.

Novos modos e eventos do jogo: após o sucesso de eventos como o Festival da Primavera e o Clash of the Dancing Lions, a segunda temporada provavelmente incluirá novos eventos temáticos para manter o jogo interessante.

O que você acha da primeira temporada até agora no jogo e você está animado com o que ainda está na segunda temporada dos rivais da Marvel? Compartilhe seus pensamentos conosco na seção de comentários.

