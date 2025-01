Possível revelação do Nintendo Switch 2 esta semana! (Rumor)

Tantos vazamentos

Pode ser um período muito agitado para os amantes da Nintendo, já que houve muitos vazamentos do Nintendo Switch 2 nos últimos meses. Agora, mais alguns rumores e vazamentos sugerem que poderemos ver o novo console revelado esta semana.

O insider Nate the Hate observou na quinta-feira: 16 de janeirocomo a data de revelação do console de próxima geração da Nintendo. Vamos ver mais detalhes neste artigo.

Vazamentos sobre a possível data de lançamento

Embora Nate the Hate seja conhecido pelas suas ideias, a sua afirmação é apoiada por outras fontes respeitáveis, como VGC e Eurogamer, que prevêem que a revelação se concentrará principalmente no hardware, seguida por uma demonstração de software. Segundo o The Verge, a Nintendo avisará os fãs com antecedência no dia anterior, dia 15 de janeiro, para evitar surpresas.

Os ex-gerentes de relações públicas da Nintendo, Kit Ellis e Krysta Yang, aproveitando suas experiências anteriores, antecipam o anúncio esta semana. Embora o horário exato da apresentação ainda não tenha sido confirmado, a Nintendo deverá confirmar a data de lançamento do console durante o evento, com detalhes de preços provavelmente divulgados abaixo.

A partir de agora, estamos a apenas um dia de qualquer anúncio que a Nintendo possa fazer para o Nintendo Switch 2.

Leia também: Os seis jogos Nintendo Switch mais esperados de 2025

Possíveis próximos jogos para Nintendo Switch 2

A possível programação de jogos para o próximo Nintendo Switch 2 parece muito boa. Existem vazamentos e relatórios sugerindo que títulos do Xbox como Halo e Microsoft Flight Simulator chegarão ao console.

Os rumores são de que a Ubisoft também apresentará Assassin’s Creed Mirage e Shadow para o novo console junto com uma possível coleção da série Mario + Rabbids.

Espera-se que a Konami traga o remake de Metal Gear Solid 3 para o console. Espera-se que a Square Enix lance Final Fantasy 7 Remake e Rebirth em 2025 e 2026, respectivamente. No entanto, a Square Enix parece estar se concentrando no famoso Cloud de Final Fantasy 7, então uma porta Switch 2 de Final Fantasy 16 parece improvável.

O que você acha dos últimos vazamentos e rumores relacionados ao Nintendo Switch 2? Você acha que o anúncio do console acontecerá em breve? Compartilhe suas idéias conosco na seção de comentários.

Para mais atualizações, siga Khel Now Gaming em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em Telegrama & WhatsApp.