"Posso pagar 2,5 lacs?": Como ex Índia Krykiecista Sanjay Manjrekar escapou de fraude financeira

A fraude financeira está se tornando cada vez mais comum hoje em dia. As histórias de até as personalidades mais famosas que se tornam vítimas de fraude financeira on -line se tornaram comuns. O ex -Krykista India Sanjay Manjrekar, que se transformou em um críquete e comentarista especialista em tempo completo, compartilhou a história épica de sua reunião com uma pessoa falsa na Internet. O Manjrek, no entanto, percebeu que algo estava errado e efetivamente evitou prisão em fraude. Mais tarde, ele compartilhou a história toda em X (anteriormente Twitter).

O Whatsapp se tornou uma das ferramentas de fraude online mais comuns. Às vezes, as pessoas que fingem ser alguém buscam ajuda financeira, em outras ocasiões em que atuam como parentes e buscam ajuda financeira urgente. Foi o último caso do Manjrekar.

“Eu tenho msg whatsapp com um amigo pedindo 25.000 Por favor, pague 2,5 lacs?

Eu tenho Whatsapp Msg com um amigo com um pedido por 25.000 Ele sabia que não foi invadido. Então ele respondeu como você quer que eu pague, gpay ok?

Enviado imediatamente, pedindo -me para enviar uma foto após o pagamento. Eu respondi, posso pagar 2,5 lacs? Depois disso, não mais mensagens. – Sanjay Manjrekar (@sanjamanjrekar) 11 de fevereiro de 2025

A pesquisa de 2024 informou que quase metade da Índia já experimentou fraude financeira nos últimos três anos.

Quarenta e sete por cento dos índios experimentaram uma ou mais fraudes financeiras nos últimos três anos, com a UPI e o cartão de crédito marcado como o exame mais comum, de acordo com a agência de imprensa da PTI.

O estudo de 23.000 entrevistados de 302 círculos locais afirmou que mais da metade das pessoas também sofreu alegações não autorizadas impostas aos cartões de crédito por compradores/sites nacionais e/ou internacionais.

As descobertas enfatizam a necessidade urgente de colocar segurança e aumentar a conscientização do consumidor para evitar fraudes.

Com entradas PTI