Post-Alex Bregman, Jose Altuve è l’ultimo giocatore di posizione dal SAD dell’Astros 2017

L’ultimo agente del primo ministro MLB è uscito dal governo all’inizio di questa settimana quando l’ex star di Houston Astros Basemes Alex Bregman ha firmato un commercio di $ 120 milioni con Boston Red Sox.

Con questo commercio, un altro Basemies e un Triple Stroke All-Star Jose Altuve sono ora l’ultimo giocatore di posizione rimasto di Astros, la SAD 2017 World Series. .

Inoltre, il lanciatore Lance McCullers – che non si trova dal 2022 a causa dei problemi causati da gomiti cronici – è l’ultimo lanciatore rimasto di quella squadra.

Ecco come il resto della posizione di Houston ha avuto successo dopo il 2017:

SS Carlos Correa

Correa, ora una tripla star, ha giocato altre quattro stagioni con Astros e faceva parte degli altri due vincitori della American League (2019 e 2021). Nella sua ultima stagione, Astros (2021) Correa ha portato i giocatori della stazione MLB alla guerra 7.2 e ha inviato i 20 dottori più alti nella sua carriera.

Correa ha firmato con i gemelli del Minnesota dopo aver chiuso l’MLB nella stagione offseason 2021-22 e poi ha iniziato la bassa stagione storica nel corso del prossimo anno, con entrambi $ 350 milioni nei giganti di San Francisco e 315 milioni di dollari nei tempi di New York Mets a causa della sua carriera a causa della sua carriera Le sue preoccupazioni mediche alla caviglia. Ancora più confusi giganti e Mets usavano lo stesso medico per medico. Alla fine, Correa è tornata ai gemelli con un negozio da $ 200 milioni dove vive oggi.

George Springer

Springer era ancora uno dei migliori stranieri al di fuori di Astros Sports entro il 2020 e guadagnerà il suocero All-Star-Gonor nel 2018 e nel 2019.

Springer ha realizzato un negozio da $ 150 milioni con Toronto Blue Jays a 2020-21 fuori stagione. A Toronto, Springer, Double Silver Slugger e quattro volte All Star, hanno continuato a distruggere il lato destro e giocare uno straniero (principalmente a centrocampo nel 2021-22 e sul campo destro) a un livello credibile. Tuttavia, Springer è stato limitato da infortuni, privo di tempo esteso nel 2021 e 2022 e colpendo una carriera bassa .220 nel 2024.

1b yerelel

Gurriel era un fiore in ritardo che ha fatto il suo debutto in MLB all’età di 31 anni, ma ancora una canzone importante per il successo di Astros. Gurriel divenne uno e divenne il loro primo base nel 2017 e divenne uno dei colpi più difficili nello sport. Inoltre, ha avuto 31 viaggi in casa e 104 RBI mentre Astrot ha vinto l’AL -viri nel 2019 e ha portato al lavoro con Miami Marlins e Kansas City Royals. Attualmente è un agente libero.

Josh Reddick

Reddick è stata una delle poche scelte offseason per Astros 2016-17 nella stagione offseason, Inchiostro per $ 52 milioni in Inchiostro. La migliore stagione dell’ex Gold Glove su un piatto su Astros è arrivata nel 2017 quando ha guidato 82 corse e ha colpito .314. Reddick ha giocato il suo contratto con Houston nel 2017-2020, principalmente come una forza stabile sul campo giusto. Ha giocato l’ultima volta nel 2021 con l’Arizona Diamondbacks.

DH/C/Evan Gattis

Gattis ha trascorso le prime due stagioni della sua carriera con Atlanta Braves (2013-14) e Final Four in Astros (2015-18); Stava ingannando dall’inizio alla fine. Gattis in media 4 viaggi domestici, 73 RBI e 0,245/.298/471 durante la stagione. Ha consegnato a Houston un tappo di potenza in battuta barbuta sul lato destro, che ha abbassato il suo atteggiamento e ha schiacciato il baseball.

Gattis ha colpito il mercato aperto dopo la stagione 2018 e non ha mai più giocato.

UT Marwin Gonzalez

Johnny Cash andò ovunque e Gonzalez suonava ovunque; Gonzalez ha iniziato in tutti e quattro i campi ed entrambi gli angoli per Astros nel 2012-18. Sul piatto, Gonzalez ha raggiunto l’apice con i suoi ultimi due anni con Astros (2017-18), inviando il meglio della carriera .907 OPS nel 2017 e una media di 20 viaggi in casa, 79 RBI e .274/.467 Slash Line stagione della serie. Ha trascorso le successive due stagioni con Twins (2019-20), seguito dalla divisione della stagione con Red Sox e Astros e un anno di un anno con New York Yankees nel 2022.

C Brian McCann

Sei volte il Silugger Silver e la sette volte All-Star, McCann ha dato a Houston un background veterano e uno dei migliori rapitori della sua generazione nel 2017, il che ha contribuito a metterli su. Maledetti 18 corse in casa e 62 RBI e ha lavorato come rapitore primario nel 2017, e McCann è stato un efficace complemento veterano al crimine di Astros e un affascinante veterano che pianifica la loro melodia. McCann ha giocato due stagioni con Astros (2017-18) e poi ha trascorso l’ultima stagione con Braves (2019), con i quali Sieppari ha trascorso le sue prime nove stagioni.

/DH Carlos Beltran

Houston ha portato Beltran un anno, $ 16 milioni, a lavorare come mentore veterano. Sebbene il suo ruolo sul campo sia diminuito nello stretching, il doppio lessulger d’argento e il triplo Gold Glover erano ancora 14 viaggi in casa e 51 RBI come ultima stagione.

Beltran in seguito divenne un consulente speciale del CEO di Yankees Brian Cashman per due anni (2018-19) prima di essere assunto come leader forestale con cui suonava per sei anni. Mets ha sparato a Beltran circa due mesi dopo essere stato assunto a seguito di rapporti, che in dettaglio il suo ruolo nello scandalo illegale del personaggio di Houston.

Jake Marisnick

Marinick offrì uno straniero di alta qualità che probabilmente avrebbe potuto iniziare ogni giorno in molte squadre; Era solo nel grande Houston fuori, quindi il suo tempo di gioco era disperso. Astros ha acquistato Marisnick, che ha inviato al meglio la sua carriera .815 OPS nel 2017, Marlins nel 2014, e li ha giocati nel 2019. Da allora ha giocato per sette squadre ed è stato recentemente eseguito in MLB nel 2023.

