Potenza da basket femminile NCAA femminile: il Texas promuoverà il posto più alto del SEC?

La vittoria di Philadelphia Eagles di Philadelphia Eagles nel Super Bowl LIX è terminata lontano dall’evento sportivo più convincente che è diventato domenica scorsa.

Nei primi cinque migliori marketball universitari all’inizio del pomeriggio, no. Matchup ha raccolto oltre un milione di spettatori televisivi.

La vittoria è stata per il Texas per molto tempo, è stato il primo allenatore Vic Schaefer di 10 tentativi contro la vendetta Dawn Staley Dawn Staley, la sconfitta di 17 punti dei Longhorns nella Carolina del Sud a gennaio. Un quadro generale, il risultato è stato rafforzato dal seme n. 1 del Texas per il torneo NCAA e ha reso più interessante il titolo di SEC, perché la Carolina del Sud, il Texas e la LSU sono tutti seduti in cima alla conferenza al 10-1. Inoltre, ha scosso le cose nell’ultima classifica ESPN, mentre Notre Dame e Texas sono disponibili al n. 2 e n. 3 per l’UCLA di alto livello, mentre la Carolina del Sud è scesa al n. 4.

Aspettatevi ancora di più nella classifica, il campo del torneo NCAA schermato la prossima settimana. Mercoledì di USC e UCLA Face Marquee Matchup di mercoledì. La domenica contiene un paio dei migliori 10 migliori sediati su ABC, a partire dall’acquisizione di UConn della Carolina del Sud alle 13:00 ET e LSU, che va contro il Texas alle 15:00, ACC ha alcune partite interessanti con NC State di domenica e Duke in Notre e Duke a Notre Dame lunedì. Tutti porteranno un incontro quando la stagione regolare si sta avvicinando ai propri cari e post -stagione sta giocando velocemente. – Alexa Philippou

Valutazione precedente: 1

I Bruins sono l’ultimo programma imbattuto a raccogliere due vittorie la scorsa settimana, di cui una contro l’Ohio State. Tutti gli occhi sono nella loro partita di giovedì contro il rivale di Crosstown USC, che potrebbe dare loro un grande test. – Kendra Andrews

Altri sette giorni: @ USC (13 febbraio), vs. Michigan State (16 febbraio)

Valutazione precedente: 3

Notre Dame ha dato a Stanford la peggiore perdita nella storia del programma (49 punti) e poi seguita dalla costruzione di un vantaggio di 23 punti contro CAL nel primo tempo. Come il germoglio irlandese e la profondità che hanno mostrato, non ci sono segni di rallentamento. – Andrews

Altri sette giorni: @ Pittsburgh (13 febbraio), vs. Duke (17 febbraio)

Valutazione precedente: 5

Non puoi parlare del grande disturbo dei Longhorns senza parlare della star del secondo anno Madison Booker. Domenica Booker ha dovuto lavorare per i suoi colpi, ma ha comunque guidato tutti i giocatori a segnare ed è diventato il primo Longhorn dal 2019 a fare 20 punti e 10 rimbalzi contro il top -0 avversario AP. I post Taylor Jones e Kyla Oldacre sono stati anche impressionanti con 24 punti combinati, 12 rimbalzi e 6 furti e saranno essenziali per il Texas perché stanno cercando di tornare alle Final Four per la prima volta in più di due decenni. – Philippa

Altri sette giorni: @ Kentucky (13 febbraio), vs. LSU (16 febbraio)

Madison Booker ha costruito 20 punti e 11 rimbalzi in una grande vittoria sulla Carolina del Sud. AP Foto/Eric Gay

Valutazione precedente: 2

Gamecocks ha sollevato la sua seconda sconfitta della stagione la scorsa settimana ed è caduto in Texas di soli quattro punti. In 57 partite è stata la prima sconfitta in Carolina del Sud. – Andrews

Altri sette giorni: vs. Florida (13 febbraio), vs. UConn (16 febbraio)

Valutazione precedente: 4

LSU ha ritirato due vittorie un po ‘strette sui nemici della SEC Missouri e Tennessee, mentre Lady Vols proveniva dal loro enorme turbamento per UConn. Più Kailyn Gilbert può affermarsi come un quarto sparatutto affidabile che completerà le tre grandi tigri – proprio come lo scorso fine settimana contro il Tennessee – più è probabile che LSU emetterà un po ‘di rumore reale a marzo. La partita della domenica contro i nitidi Longhorn dovrebbe essere una cartina di tornasole se le Tigri appartengono allo strato superiore dei candidati per il titolo nazionale. – Philippa

Altri sette giorni: @ Texas (16 febbraio)

Valutazione precedente: 7

I cavalli di Troia hanno dominato l’Ohio e lo hanno sconfitto di 21 punti. Ma ecco un vero test: l’UCLA. Sarà una partita di Hollywood e ha visto la mano USC su Bruins la sua prima perdita della stagione. – Andrews

Altri sette giorni: vs. UCLA (13 febbraio), @ Washington (16 febbraio)

Valutazione precedente: 8

Buckeyes ha avuto l’opportunità di dimostrare che è una delle massime e élite Big Ten, ma in entrambe le competizioni stradali contro le 10 migliori unità UCL e USC. L’UCLA era almeno più competitiva: il punteggio era legato all’inizio del quarto trimestre prima che Bruins aumentasse fino a 18 anni. L’USC si è facilmente preso cura di Buckeyes che ha visto fino a 25. La più grande preoccupazione era che l’attacco dello stato dell’Ohio fosse freddo in viaggi e ha sparato il 29,4% del campo. La squadra Kevin McGuff può tornare in pista questa settimana contro le probabili squadre di tornei di NCAA Minnesota e Iowa. – Philippa

Altri sette giorni: vs. Minnesota (13 febbraio), vs. Iowa (17 febbraio)

Valutazione precedente: 6

Geno Auriemma non era contento di come gli Huskies riuscissero all’epoca. 19 Tennessee giovedì 80-76 Road Loss Lady Vols, la prima volta che UConn è caduto sul suo rivale della tempesta dal restauro della serie nel 2020. L’allenatore era particolarmente critico nei confronti della stella Paige Bueckers per la sua mancanza di aggressività e ha detto che voleva e ha detto Che se vuoi vedere più del centro matricola della maglietta rossa Jana El Alfa. Questi due e il resto degli Huskies cercheranno di rispondere alla sfida di Auriemm di domenica contro il loro avversario più difficile in questa stagione: n. 4 Carolina del Sud in Colonial Life Arena. – Philippa

Altri sette giorni: vs. St. John’s (12 febbraio), @ South Carolina (16 febbraio)

Valutazione precedente: 11

Per lo stato del Kansas è stato il capo della settimana, a vincere per la prima volta una grande vittoria sull’epoca. 9 TCU per 27 punti Serena Sundell è 27 punti, ma sabato Oklahoma State è stato stupito. Non è stato il risultato che è stato sorprendente, ma il modo in cui hanno perso i gatti selvatici sono stati dati 51-20 superati nel primo tempo e ha permesso ai cowgirls net 14 3-giornalisti. Ma con le squadre intorno a loro che hanno settimane peggiori, il Kansas State è finito in questa classifica del potere, perché potrebbe vantarsi almeno vincendo la TCU. Fortunatamente Eden Laase di Hoops HQ. – Philippa

Altri sette giorni: @ Cincinnati (12 febbraio), vs. UCF (15 febbraio), @ West Virginia (17 febbraio)

Valutazione precedente: 10

La scorsa settimana, la TCU continua a scivolare, inclusa la perdita dello stato del Kansas. La difesa della difesa ha spinto forte su Hailey Van Lith e ha persino raddoppiato il sedone di Prince Low, dove è difficile per le rane cornute creare un crimine regolare. – Andrews

Altri sette giorni: @ Arizona (16 febbraio)

Valutazione precedente: 9

I Wildcats di Kenny Brooks hanno avuto l’inizio dell’ascesa e dei secondi: sono inseguiti da grandi vincite su Vanderbilt, Alabama e Oklahoma, ma le loro poche perdite della conferenza sono in Texas A&M e da lunedì Ole Miss. La competizione, il Kentucky, è stata presentata 54-33, ha fatto 21 tiri in meno rispetto ai ribelli e dopo che l’intervallo è stato superato 35-20. Ole Miss non è uno shoch, ma il piano della Conferenza Wildcats sarà solo una rampa, a partire dalla partita di giovedì contro il Texas, prima che in seguito concluda la sua stagione regolare contro LSU, Tennessee e Carolina del Sud. – Philippa

Altri sette giorni: vs. Texas (13 febbraio), vs. Georgia (16 febbraio)

Valutazione precedente: 12

Per la maggior parte della stagione, l’NC non è stato lo stesso Juggernaut la scorsa stagione, ma il gruppo potrebbe finalmente trovare il suo ritmo. Il 3 febbraio, Wolfpack ha ottenuto la vittoria della firma sconfiggendo Duke e domenica ha seguito la vittoria di soffiare in allora. 22 Florida State. Nel complesso, Wes Moore ha vinto 15 delle sue ultime 16 partite e si è classificato secondo nella classifica ACC per Notre Dame. Come è lo stato NC, poiché il suo programma della conferenza si intensifica – a partire da domenica quando gioca a UNC in viaggio – significherà se Wolfpack ha effettivamente cambiato l’interruttore. – Philippa

Altri sette giorni: vs. Miami (13 febbraio), @ North Carolina (16 febbraio)

Valutazione precedente: 13

Duke si è preso cura degli affari dopo aver perso la scorsa settimana nello stato del NC e ha combinato una comoda vittoria su Clemson (19) e Miami (41) per combinare 44 punti dalla matricola Star Toby Fournier. Il segno di crescita per il gruppo Kary Lawson sarebbe quello di estrarre lo sconvolgimento il prossimo lunedì contro il Notre Dame, che è saltato al n. 2 nel sondaggio AP e ha garantito Blue Devils il potenziale per firmare la firma. – Philippa

Altri sette giorni: @ Wake Forest (13 febbraio), @ Notre Dame (17 febbraio)

Valutazione precedente: 14

L’Oklahoma ha quasi lasciato che il gioco scivoli nell’auburn irrisolto perché funziona senza le principali birre sparatutto Reagan. La buona notizia per Sooners è che entrano nella parte più leggera del loro programma, che dovrebbe consentire loro di impilare alcune vincite. – Andrews

Altri sette giorni: @ Missouri (16 febbraio)

Valutazione precedente: 15

La Carolina del Nord ha recentemente avuto diversi giochi stretti, sconfiggendo la California di 11 e poi Stanford e Clemson ciascuno dei due. La vittoria di domenica su Tigers è stata la vincitrice di Reniya Kelly con 42 secondi rimanenti per garantire che i Tar Heels siano rimasti una delle tre squadre del paese che sono ancora imbattute sulla strada. Ma un altro grande test dell’UNC sarà effettivamente a casa alla Carmichael Arena quando ospiterà lo stato NC, che questa settimana ha sparato al n. 10 in un sondaggio di AP. – Philippa

Altri sette giorni: vs. Virginia Tech (13 febbraio), vs. NC State (16 febbraio)

Valutazione precedente: Nr

Lady Vols ha avuto una settimana divisa, persa con LSU solo cinque punti, ma poi ha aumentato una grande vittoria su UConn in un sconvolto in quattro punti, la prima vittoria in questa rivalità dal 2007. Lascia che un certo slancio costruisca quando il programma sta affrontando la marcia . – Andrews

Altri sette giorni: vs. Auburn (13 febbraio), vs. Ole Miss (16 febbraio)

