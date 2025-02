Poucas horas após o lançamento do AEW, o lutador ficará surpreso com a WWE

Apenas um dia depois que ele foi libertado por Aew, Ricky Starks surpreendeu a multidão da WWE com sua aparição no NXT. Antes de finalmente sair do AEW em fevereiro de 2025, Starks apareceu em várias plataformas de luta livre, como a GCW, desafiam a luta livre. Starks ficou encantado por 5 anos, e Tony Khan (Presidente AEW) decidiu passá -lo em fevereiro de 2025. No desempenho de Stark na WWE NXT, especula -se que, como estrela, ele enfrentará o atual campeão do NXT. Além disso, ele pode desafiar Cody Rhodes por seu cinturão indiscutível do WWE Championship, que tem o título de campeão da WWE e campeão da WWE Universal.

O TurnBuckle Championship Wrestling anunciou recentemente que Ricky Starks lutará com Aaron Solo em seu programa em 15 de fevereiro de 2025. Mas decepcionando o anúncio da TCW revelou que a partida não acontecerá.

“Devido às circunstâncias que vão além do nosso controle, Ricky Starks não estará presente no sábado, 15 de fevereiro, no Tannery Row, mas em casa. Suprimentos profissionais que o TCW Live tem a oferecer! Post TCW declarou.

Havia muita especulação sobre quem Ricky Stars enfrentará na WWE. Starks é uma estrela em AEW há 5 anos e é possível que ele obtenha as partidas do título o mais rápido possível. As correspondências potenciais para Starks podem ser:

1. Campeão NXT reinante ambos femi

Ambos Femi derrotaram Trick Williams para se tornar o campeão do NXT durante o prazo final ao vivo. Ricky Starks é uma estrela em si, ele deve levar ao potencial duelo da atual estrela do NXT.

2.Cody Rhodes

Ricky Starks era um bom amigo de Cody Rhodes desde a admiração, e durante o Royal Rumble 2025 Starks foi visto com o indiscutível campeão da WWE nos bastidores, apoiando -o na partida.

Quando Starks é chamado de soquete NXT em potencial, um confronto entre esses dois amigos pode ser emocionante e emocionante para os fãs.