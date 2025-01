PR Sreejesh premiou Padma Bhushan e Ravichandran Ashwin entre os 4 jogadores que venceram Padma Shri

O ex-capitão do time de hóquei masculino de relações públicas Sreejesh foi selecionado para o time Padma Bhushan, enquanto o recém-aposentado astro do críquete Ravichandran Ashwin estava entre os vencedores do Padma Shri, enquanto quatro jogadores e um para-treinador estavam entre a lista de 139 que receberam os prestigiosos prêmios civis em Sábado. O lendário jogador de futebol indiano IM Vijayan e o primeiro arqueiro medalhista de ouro paraolímpico da Índia, Harvinder Singh, também receberam o nome de Padma Shri, o quarto maior prêmio civil.

O técnico de atletismo paralímpico Satyapal Singh, que orientou Praveen Kumar, vencedor do ouro nas Paraolimpíadas de Paris e saltador em altura premiado com Khel Ratna, também será homenageado com o Padma Shri.

Sreejesh, 36 anos, que se aposentou após conquistar seu segundo bronze olímpico consecutivo com a seleção nacional em Paris, é atualmente o técnico principal da seleção júnior masculina.

Ashwin, 38, despediu-se do críquete internacional durante a série Border-Gavaskar na Austrália, depois de se tornar o segundo maior tomador de postigos da Índia em testes, com 537 escalpos em 106 partidas.

Todos os cinco foram selecionados para os prêmios Padma pelo Presidente Draupadi Murmu na véspera do 76º Dia da República.

Padma Bhushan é o terceiro maior prêmio civil depois de Bharat Ratna e Padma Vibhushan.

Os prêmios Padma são concedidos por contribuições notáveis ​​à sociedade em diversas áreas.

A lista de homenagens deste ano inclui sete ganhadores de Padma Vibhushan, 19 Padma Bhushan e 113 Padma Shri.