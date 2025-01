Pr Sreejesh receberá o prêmio Padma Bhushan; Hóquei indiano parabeniza o lendário goleiro

A lenda do hóquei, major Dhyan Chand, foi o único outro jogador de hóquei a receber o prêmio, que transformou o PR Sleejesh no segundo.

O hóquei indiano estendeu seus sinceros parabéns ao ex -goleiro do time de hóquei masculino indiano, Pr Sreejesh, por ter recebido o prestigiado Padma Bhushan, que é o terceiro prêmio civil mais importante da Índia.

É interessante . Com o prêmio em 1956.

A carreira estelar de Sleejesh, que durou 18 anos e o viu representar a Índia em 336 partidas internacionais, terminou após os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Em sua última aparição nos Jogos Olímpicos, o excepcional goleiro de Sreejesh para a Índia para obter um bronze, aumentando o bronze histórico. Medalha ganhou em Tóquio 2020.

Sua longa lista de elogios inclui a nomeação do goleiro do ano do FIH em 2021, 2022 e 2024, o prêmio Arjuna em 2015, o principal prêmio Dhyan Chand Khel Mouse em 2021 e o atleta do ano dos Jogos Mundiais 2021.

Leia também: As cinco principais realizações de Pr Sreejesh

Sreamesh, que fez sua estréia absoluta em 2010, foi uma pedra angular do ressurgimento da equipe indiana no cenário mundial, e sua liderança e experiência foram cruciais durante os momentos de alta pressão nos grandes torneios. Além disso, como treinador, o Sleejesh orientou os potros da Índia a ganhar o título da Copa Júnior da Ásia em novembro de 2024.

Grato além das palavras pela honra de Padma Bhushan e pelo apoio desta nação incrível. Desejando a todos um feliz dia da República 🇮🇳 pic.twitter.com/hdpgcxc5hn – sreejesh pr (@16sreejesh) 26 de janeiro de 2025

Expressando sua alegria, o presidente da Hockey India, Dr. Dilip Tirkey, disse: “É um momento de imenso orgulho por toda a comunidade de hóquei que o PR Sleejesh foi reconhecido com o Bhushan Padma. Sua contribuição para o hóquei indiana tem sido verdadeiramente monumental, como jogador e agora como mentor da próxima geração. Suas conquistas inspiraram inúmeros jovens jogadores e estamos encantados em vê -lo receber essa honra merecida.

O secretário de hóquei da Índia, Shri Bhola Nath Singh, acrescentou: “A viagem de PR Sleejesh é de dedicação, perseverança e excelência. Seus elogios no campo dizem muito sobre seu compromisso com o esporte. Ser apenas o segundo jogador de hóquei após o maior Dhyan Chand ao receber o Bhushan Padma é um testemunho de sua extraordinária carreira e seu impacto duradouro no hóquei indiano.

Enquanto isso, ao receber o Bhushan Padma, o PR Slejesh expressou sua gratidão e disse: “Sinto -me profundamente honrado em receber o Bhushan Padma e gostaria de agradecer ao governo da Índia por esse reconhecimento. O hóquei é minha vida há quase duas décadas, e toda vez que eu pisava na quadra, era fazer o meu melhor pelo país.

“Este prêmio é uma homenagem a todos os jogadores, treinadores e pessoal de apoio que fizeram parte da minha viagem. É uma honra para mim seguir os passos do maior Dhyan Chand, que ainda é uma eterna fonte de inspiração para todos nós.

A ilustre carreira de Sreejesh como jogador inclui participação em quatro Jogos Olímpicos (Londres 2012, Rio 2016, Tóquio 2020 e Paris 2024), juntamente com duas medalhas de ouro nos Jogos Asiáticos (2014 e 2022), uma medalha de bronze nos Jogos Asiáticos (2018), duas medalhas da Commonwealth. Medalhas de prata nos Jogos (2014 e 2022).

Além disso, ele desempenhou um papel fundamental na vitória da Índia no troféu dos campeões asiáticos quatro vezes (2011, 2016, 2018 e 2023). O legado de Sreejesh como o “grande muro do hóquei indiano” continuará a inspirar as gerações futuras.

Para obter mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicativo iOS e junte -se à nossa comunidade em Whatsapp & Telegrama