Prairie View Panteras vs. Southern U. Jaguars: como assistir online, informações de transmissão ao vivo, horário de início, canal de TV

relatório de intervalo

O sul dos EUA está a caminho, mas não parece deteriorado. Depois de um quarto, nenhum dos times tem a disputa garantida, mas Southern U. lidera por 34-32 sobre Prairie View.

Se Southern U. continuar jogando assim, eles aumentarão seu recorde para 7-8 em pouco tempo. Por outro lado, Prairie View terá que se contentar com um recorde de 2-13, a menos que as coisas mudem (e rapidamente).

Quem está jogando

Southern University Jaguars @ Prairie View Panthers

Registros atuais: Southern U. 6-8, Prairie View 2-12

Como assistir

O que saber

Southern U. e Prairie View estão empatados em 5 a 5 desde janeiro de 2019, mas não por muito tempo. Os Southern U. Jaguars permanecerão na estrada na segunda-feira para enfrentar os Prairie View Panthers às 20h30 horário do leste dos EUA no William Nicks Center. Os Jaguars mostram alguma musculatura ofensiva, com média de 75,6 pontos por jogo nesta temporada.

Depois de sofrer quatro derrotas consecutivas, Southern U. finalmente mudou a situação contra o Texas So no sábado. Eles venceram os Tigres por 67-58.

Enquanto isso, Prairie View teve que suportar uma seqüência de 12 derrotas consecutivas, mas essa seqüência não existe mais. Eles ultrapassaram Grambling State com pontos restantes no sábado e venceram o jogo por 73-55.

Prairie View trabalhou em unidade e finalizou o jogo com 22 assistências. Esse é o maior número de assistências que eles tiveram em toda a temporada.

A vitória do Southern U. encerrou uma seca de quatro jogos fora de casa e os colocou em 6-8. Quanto a Prairie View, a sua vitória elevou o seu recorde para 2-12.

O jogo de segunda-feira parece ser um jogo difícil: Southern U. quebrou as barreiras nesta temporada, com média de 37,6 rebotes por jogo. No entanto, a história é diferente para Prairie View, já que eles tiveram uma média de apenas 26,9. Dada a vantagem considerável do Sul dos EUA nessa área, Prairie View terá de encontrar uma forma de colmatar essa lacuna.

As duas equipes na partida desta segunda-feira não só venceram os últimos jogos, como também cuidaram das apostas e cobriram o spread. Olhando para o futuro, o Southern U. é o favorito nesta disputa, já que os especialistas esperam que ganhe por 3,5 pontos. Esta disputa será a 14ª consecutiva de Prairie View como azarão (até o momento nesta reta eles estão 7-6 contra o spread).

Chance

Southern U. é um favorito de 3,5 pontos contra Prairie View, no último relatório. probabilidades de basquete universitário.

Os apostadores alinharam-se com a comunidade de apostas neste caso, já que o jogo começou com uma vantagem de 3,5 pontos e lá permaneceu.

O acima/abaixo é de 147,5 pontos.

Ver times de basquete universitário para todos os jogos, incluindo este, do modelo de computador avançado da SportsLine. Obtenha escolhas agora.

História da série

Prairie View e Southern U. têm 5 vitórias nos seus últimos 10 jogos.