Prairie View Panthers x Alcorn State Braves: como assistir à transmissão ao vivo de basquete da NCAA, canal de TV e horário de início

Quem está jogando

Alcorn State Braves @ Prairie View Panthers

Registros atuais: Alcorn State 2-15, Prairie View 4-14

Como assistir

O que saber

Temos outro confronto emocionante do SWAC agendado para o Prairie View Panthers e o Alcorn State Braves às 14h00 horário do leste dos EUA na segunda-feira no William Nicks Center. Os Panteras mostram alguma força ofensiva, com média de 75,6 pontos por jogo nesta temporada.

No sábado, Prairie View não conseguiu vencer Jackson State e caiu por 79-70.

Enquanto isso, Alcorn State perdeu contra o Texas So no sábado, caindo por 66-57.

Embora tenha perdido, o Alcorn State quebrou o vidro ofensivo e terminou o jogo com 25 rebotes ofensivos. São os rebotes mais ofensivos que conseguiram em toda a temporada.

A derrota de Prairie View caiu para 4-14. Quanto ao Alcorn State, sua derrota foi a 14ª consecutiva na estrada, caindo seu recorde para 2-15.

Esta competição parece ser incrível: Prairie View não teve problemas para aumentar o placar nesta temporada, com média de 75,6 pontos por jogo. No entanto, a história é diferente para Alcorn State, já que eles tiveram uma média de apenas 60,6. A única coisa entre Prairie View e outra explosão ofensiva é Alcorn State. Eles podem mantê-los contidos?

Prairie View perdeu contra o Alcorn State quando os times jogaram pela última vez em março de 2024, caindo por 73-65. Poderá Prairie View vingar sua perda ou a história está fadada a se repetir? Saberemos em breve.

História da série

Alcorn State venceu 6 de seus últimos 10 jogos contra Prairie View.