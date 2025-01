Prasidh Krishna fornece atualizações sobre a lesão de Jasprit Bumrah após o dia 2 do teste SCG

Jasprit Bumrah deixou o campo durante a segunda sessão do Dia 2 no Teste de Sydney.

A seleção indiana de críquete sofreu um grande susto no dia 2 do quinto Teste do Troféu Border-Gavaskar (BGT) 2024-25 em Sydney, quando seu capitão e principal Jasprit Bumrah deixou o campo na sessão pós-almoço para fazer exames. sobre um tópico que o manteve fora de cerca de metade das primeiras entradas da Austrália.

Pouco depois das 14h, horário local, Bumrah foi visto saindo do vestiário indiano com o médico da equipe e um segurança. Ele pegou um carro no estádio e deixou o local.

Ele lançou oito saldos no Dia 2, somando os dois saldos nos últimos 15 minutos do Dia 1. Ele dispensou Usman Khawaja na última bola do Dia 1 e removeu Marnus Labuschagne em seu segundo saldo do Dia 2.

Bumrah jogou apenas um depois do almoço no Dia 2 e deixou o campo, com Virat Kohli assumindo as funções de capitão por enquanto.

Prasidh Krishna fornece atualizações sobre a lesão de Jasprit Bumrah:

O lançador rápido Prasidh Krishna participou da coletiva de imprensa pós-dia no sábado, onde revelou que Bumrah teve espasmos nas costas e foi submetido a exames. Krishna disse que a equipe médica está monitorando Bumrah.

“Sim, ele teve um espasmo nas costas. Ele tinha ido fazer exames. A equipe médica está monitorando ele. “Dessa forma saberemos sempre que a equipe médica entrar em contato conosco.” Krishna disse.

A Índia ficaria satisfeita se os outros líderes interviessem na ausência de Bumrah no SCG. Siraj e Krishna levaram três postigos cada, enquanto Nitish Kumar Reddy conseguiu dois. Siraj dispensou Sam Konstas e Travis Head na mesma disputa, enquanto Krishna se livrou de Steve Smith, Beau Webster e Alex Carey.

Seu esforço coletivo ajudou a Índia a obter uma pequena vantagem de quatro corridas, reduzindo a partida a uma disputa de pênaltis. Nos tocos, a Índia tem 141/6, cortesia de 61 (33) de Rishabh Pant.

A Índia espera que os espasmos nas costas de Bumrah não o impeçam de jogar boliche no segundo turno da Austrália. Nesta turnê, Bumrah lançou 152,1 saldos em nove entradas, conquistando 32 postigos às 13h06.

