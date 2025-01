Precedente NFL GM -Name 1 -hold che sarebbe adatto per tee higgins

Uno dei più grandi potenziali nomi di liberi agenti in questa stagione nella NFL potrebbe benissimo essere l’ampio ricevitore del Bengala Tee Higgins del Bengala.

La scelta precedente del primo round è stata un pezzo importante del puzzle per i bengalesi negli ultimi cinque anni e sta cercando un giorno di paga importante dopo essere stato il marchio di franchising di Cincinnati prima della scorsa stagione.

L’ex direttore generale della NFL e attuale direttore generale della Carolina del Nord Michael Lombardi crede che Higgins potrebbe adattarsi davvero bene alla Bay Area.

“Penso che sia sicuramente un giocatore dinamico … hai messo Tee Higgins in una squadra come i 49, mio ​​signore”, ha detto Lombardi giovedì su “Pat McAfee Show”.

“Metti Tee Higgins in una squadra come i 49, mio ​​signore.” 👀 UNC GM Michael Lombardi su dove Tee Higgins potrebbe “brillare” di fronte all’agenzia libera della NFL ✍ @Patmcafehow pic.twitter.com/z8kl8cmxnr – NFL a ESPN (@SPNNFL) 30 gennaio 2025

Lombardi ha anche notato come Higgins, che erano a San Francisco, potesse aprire le porte a giocatori come Deebo Samuel e Brandon Aiyuk per giocare.

Higgins, un ricevitore di due volte da 1.000 yard, è stato preso di mira oltre 100 volte in quattro delle sue cinque stagioni della NFL e ha oscurato oltre 900 yard di ricezione quattro volte in cinque anni.

È un pass-catcher di grande talento che probabilmente sarebbe un destinatario n. 1 nella maggior parte delle squadre.

Squadre come Green Bay Packers, Dallas Cowboys, Pittsburgh Steelers, Los Angeles Chargers e Denver Broncos potrebbero anche essere interessati ad acquisire Higgins in agenzia libera.

Tutto arriverà al prezzo e alla posizione per Higgins a meno che non decida di voler stare con i bengalesi a lungo termine.

Tutti gli occhi saranno sull’ex star di Clemson per vedere dove finisce tra qualche mese.

PROSSIMO: Insider si aspetta che Robert Saleh atterra con 1 NFL –