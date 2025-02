Precedente QB -Names 1 -La squadra che dovrebbe agire per Cooper Kupp

La NFL è stata colpita da alcune notizie straordinarie quando è stato rivelato che Los Angeles Rams sta cercando di scambiare con il ricevitore a livello star Cooper Kupp.

Kupp, che ha portato il campionato a ricevere cantieri e ricevere touchdown nel 2021 e ha aiutato Rams a vincere il Super Bowl in quella stagione, non gli piace il fatto che venga scambiato, ma le voci sono già iniziate finora dove doveva essere in viaggio per la sua strada .

L’ex NFL -quarterback Robert Griffin III ha recentemente dichiarato dove pensa che Kupp dovrebbe giocare la prossima stagione.

“I comandanti di Washington hanno dovuto scambiare con Cooper Kupp. Possedere il centro del campo. Muove le catene. Il migliore amico dei quarterback. Perfetto per Jayden Daniels, che entra nell’anno 2 con la velocità (di Terry McLaurin) all’esterno ”, ha scritto Griffin su X.

"I comandanti di Washington hanno dovuto scambiare con Cooper Kupp. Possedere il centro del campo. Muove le catene. Il migliore amico dei quarterback. Perfetto per Jayden Daniels, che entra nell'anno 2 con la velocità (di Terry McLaurin) all'esterno ", ha scritto Griffin su X.

Griffin, un ex QB di Washington, sembra immaginare Kupp che opera sotto, mentre McLaurin sta facendo la sua cosa di minaccia verticale.

I comandanti hanno sorpreso molti in questa stagione con un record di 12-5 e una rivolta dei Detroit Lions nel round di divisione nei playoff prima di cadere nelle Philadelphia Eagles nella partita del campionato NFC.

Sembra che abbiano solo bisogno di pochi pezzi per arrampicarsi nel vero passo del Super Bowl.

Kupp non è riuscito a duplicare la sua meravigliosa produzione, principalmente a causa di infortuni, ma è ancora un regista quando è sano.

Tuttavia, ha 31 anni e si potrebbe sostenere che i comandanti sarebbero meglio per una vasta gamma che potrebbe far parte del loro programma per diversi anni.

