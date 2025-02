Bruno Fernandes inspirou o Manchester United Rally com dois gols para evitar outra derrota prejudicial para Ruben Amorim em um empate por 2-2 no Everton no sábado. O United teve sucesso na nona derrota nos últimos 13 partidas da liga, porque Beto e Abdoulaye Doucorere colocaram o TOFFEE por 2-0 em 33 minutos. Os visitantes não se reuniram para o alvo até que o SIP gratuito de Fernandes se retire por 18 minutos a partir do momento anterior ao corretivo de Manuel Ugarte salvar o ponto do United. Mais drama tardio ocorreria quando o Everton recebeu uma penalidade profunda durante a detenção, apenas para o juiz Andy Madley, para anular sua decisão após a revisão do VAR.

Point toca Everton a 12, e o United permanece em 15º lugar.

“Começamos o jogo tarde demais”, disse Fernandes.

“Toda vez que damos o objetivo e não há, este é o único momento em que iniciamos um risco um pouco maior e avançamos.

“Temos que iniciar esses jogos porque estamos em uma situação em que temos que vencer partidas e criar a chance de marcar gols”.

Everton esteve na batalha pela sobrevivência quando David Moyes voltou ao seu segundo período no mês passado, mas eles marcaram 14 pontos com possível 18 nos últimos seis jogos para garantir que sua estadia de 71 anos no voo mais alto não termine.

“Eu sei que eles não estão em uma ótima posição, mas ainda estamos em direção a uma festa que tem uma tradição de ganhar jogos e sucesso”, disse Moyes. “Portanto, obter o Sedna de hoje não é o pior resultado, mas é decepcionante depois de 2-0”.

Amorim admitiu antes da partida que Moyes, que foi libertado após menos do que a temporada responsável pelo United em 2014, fez um trabalho melhor do que conseguiu vir da Sports Lisboa em novembro.

Quando as páginas se reuniram pela primeira vez na primeira partida da liga em casa em Amori, o United foi para a vitória 4: 0 para Old Trafford, mas desde então ele conseguiu apenas três vitórias em 13 partidas da Premier League.

O Everton tem cinco partidas que chegaram ao Goodison Park antes de se mudarem para um novo estádio com capacidade para 53.000 pessoas na próxima temporada.

Fãs e equipes de casa estão determinados a usar completamente o que permanece na casa do clube desde 1892 e fazer um lado unido que não confia sob pressão.

Mas quando o Everton assumiu a liderança em 19 minutos, graças à defesa do Comedic United.

Os Red Devils tiveram muitas chances de lidar com a esquina na caixa, antes que a bola finalmente quebrasse, que Beto atirou no chão e Andre Onana.

O atacante foi transformado desde o retorno de Moyes, disparando cinco vezes nas últimas quatro apresentações na Premier League quatro vezes quatro vezes em seus primeiros 44 para o clube.

Beto também teve um grande papel a desempenhar no segundo, quando seu cruzamento de Jack Harrison, quando Onana só conseguia emparelhar o tiro de asa, Doucoure excedeu Harry Maguire para dirigir uma bola solta.

Não pela primeira vez Fernandes foi uma fonte de inspiração unida.

JOGO PORTUGUESO GRATUITO, que pés maliciosos, Jordan Pickford, para começar a luta.

Os próximos chutes de Fernandes foram a fonte do corretor, porque desta vez Ugarte se jogou no salário da BETO para marcar seu primeiro gol para o clube.

Ambos os lados tiveram a chance de vencer em uma final emocionante.

Beto plantou a manchete muito perto do Onana, e Pickford apontou o esforço de Fernandes da beira da caixa.

O United, no entanto, teve a sorte de escapar em mais um tempo, quando Ashley Young parecia a combinação de Maguire e Matthijs de Ligt.

O juiz apontou para o local, mas foi instruído a olhar para o segundo lugar e anulou sua decisão de salvar Amorim de mais constrangimento.

“Eu pensei que a decisão em campo parecia a decisão certa”, acrescentou Moyes. “Estou um pouco surpreso que ele foi convidado a ir para Var, porque achei difícil mudar de idéia”.

