Presidente Aew, Tony Khan, revela seu Mount Rushmore atualizado no Pro-Wrestling

Tony Khan atualizou um pouco seu Monte Rushmore de Wrestling

Em uma entrevista recente com Brice Butler, da Sports Illustrated, o presidente Aew Tony Khan revelou seu Monte Rushmore de luta livre, que incluiu três nomes de família de sua lista anterior, com uma mudança notável.

Não é segredo que Khan é um grande admirador da agulha da luta profissional do veterano e parabenizou a lenda repetidamente e, quando foi convidado a revelar sua lista de Mount Rushmore da luta um recorde invicto na AEW.

Além de Sting, a lista incluiu o campeão mundial de 16 tempos do WWE Ric Flair, ‘Stone Cold’ Steve Austin e Bret ‘The Hitman’ Hart. Isso tem alguns ajustes, conforme mencionado acima, a lista anterior do Monte Rushmore de lutas em Khan incluiu Ricky Steamboat, Steve Austin, Ric Flair e Bret Hart.

“Eu diria que o campeão mundial da AEW (equipe de gravadoras) mencionou acima, aposentado no ano passado em Revolution, Sting, Ric Flair … Steve Austin … e Bret Hart”. Khan disse.

AEW está pronto para estrear na Austrália com o evento Grand Slam Australia

Todo o Elite Wrestling está arrumando suas malas para a Terra na Terra, uma vez que a promoção estreará na Austrália com o evento Grand Slam Australia. O quinto evento Grand Slam será realizado no sábado, 15 de fevereiro de 2025, no Brisbane Entertainment Center, em Brisbane, Queensland.

Um total de cinco jogos para o programa em Queensland foi agendado, já que Mariah May está pronta para defender o campeão mundial feminino contra a Storm “atemporal”, enquanto Will Ospreay e Kenny Omega estão prontos para lutar contra a família Don Callis (Kyle Fletcher e Konosuke Takeshita) em uma equipe de gravadoras.

O campeão continental de Kazuchika Okada defenderá o título contra o amigo Matthews e o campeão do AEW TBS Mercedes Mone bloquear os chifres contra a Harley Cameron, o título de Moneon está em jogo para o confronto.

Uma partida de Brisbane Brawl também está programada para o show onde Jay White e Cope bloquearão os chifres contra os ciclistas da morte (Jon Moxley e Claudio Castagnoli). Além disso, o evento também quebrará a tradição de Grand Slam de ser um especial de televisão de setembro no Arthur Ashe Stadium, em Nova York.

