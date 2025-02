Presumibilmente Eagles ha preso una decisione sul Super Bowl -Invita

La tradizione di lunga data del maestro della NFL che visita la Casa Bianca non è più.

In entrambi i termini dell’amministrazione Donald Trump, diverse squadre professionali hanno scelto di non frequentare la Casa Bianca per celebrare i loro campionati.

Secondo un rapporto di The Sun (via Eagles Nation), questa volta Philadelphia Eagles ha assunto lo stesso atteggiamento.

Secondo “un insider ben posizionato”, discussioni tra #Eagles I giocatori e il loro front office hanno portato a un “no massiccio” quando gli è stato chiesto se avrebbero accettato un invito alla Casa Bianca per onorare la loro vittoria del Super Bowl, per. @Thesun. pic.twitter.com/wosca4zq3c – Eagles Nation (@PhleaglesNation) 23 febbraio 2025

In particolare, negli ultimi anni potrebbe non avere nulla a che fare con il sostegno di Trump dai capi di Kansas City.

Innumerevoli atleti professionisti hanno criticato le politiche e i discorsi di Trump, quindi questa non è una sorpresa.

Il presidente, che è la cifra libera, è probabile che affronterà questa decisione a tempo debito.

GM Howie Roseman ha svolto un lavoro impressionante di mettere in campo una squadra competitiva e giovane e la loro finestra del Super Bowl rimarrà spalancata nei prossimi anni.

La loro difesa è giovane e per lo più costruita attraverso la bozza della NFL, e la maggior parte dei loro giocatori offensivi centrali è sotto contratto per anni.

Certo, è difficile raggiungere la cima della montagna e vivere ancora più difficile.

Dato il clima politico e come ha condiviso la nazione negli ultimi anni, è comunque facile capire perché alcuni giocatori non vogliono fare qualcosa che possa sembrare che stiano assumendo un atteggiamento politico.

Naturalmente, questo sarà discusso a lungo e ad alcuni piacerà e altri no, ma è esattamente così che funziona la politica.

