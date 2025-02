Presumibilmente i dollari stanno cercando di fare shopping guardie veterane

Ci sono state molte voci su Milwaukee Bucks prima della scadenza commerciale di questa settimana.

Andranno all-in e proveranno ad acquisire Jimmy Butler o semplicemente apportare modifiche minori e perfezionare leggermente la loro lista?

Secondo Eric Nehm, Bucks sta cercando di fare acquisti su Pat Connughton, il veterano di 32 anni che è stato con la squadra per sei stagione e mezza.

“Un rapido voto dei leader della NBA eseguiti dall’Athletic ha stimato che il prezzo attuale per scaricare il contratto di Connaughton è di tre o quattro elezioni nel secondo turno o in un primo round in ritardo nelle prossime stagioni”, ha scritto Nehm, per. Nbacentral.