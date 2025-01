Prévias das semifinais do CFP: Texas não tem vantagem contra Ohio State e Notre Dame x Penn State é jogo de qualquer um | Hora do poder do futebol universitário

As semifinais do College Football Playoff serão esta semana, com Notre Dame contra Penn State na quinta-feira no Orange Bowl e Ohio State contra o Texas na sexta-feira no Cotton Bowl. Caroline Fenton, Jason Fitz e Adam Breneman visualizam ambos os confrontos, começando com Notre Dame x Penn State. Com as duas equipes tão parecidas em quase todas as categorias, o que será necessário para dar a uma ou outra vantagem para vencer? Enquanto isso, para Ohio State vs. Texas, é difícil até mesmo encontrar uma vantagem para os Longhorns contra um time do Buckeye que tem sido quase perfeito nos playoffs. Há algo que o Texas possa fazer para obter uma vantagem?

O trio projeta se várias apostas prop de jogadores irão “crash ou cash out”, incluindo jardas passadas de Riley Leonard e Will Howard e touchdowns de Quinn Ewers e Arch Mannings.

O logotipo do CFP em um poste no Fiesta Bowl em 31 de dezembro de 2024. (Foto de Kevin Abele/Icon Sportswire via Getty Images)

