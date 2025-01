Previsão, alinhamentos, apostas e Manchester City vs Chelsea Dicas

Os Cityzens enfrentarão blues em casa.

A cidade de Pep Guardiola, Manchester estará em ação novamente quando enfrentar o Chelsea em 25 de janeiro na Premier League inglesa. O Manchester City caiu para o PSG da Ligue 1 em sua última partida da UEFA Champions League. Após uma temporada medíocre, os homens de Pep Guardiola finalmente procuraram retornar à Liga dos Campeões, mas o PSG tinha outros planos.

No entanto, o Manchester City fica bem na Premier League. O Cityzens divulgou a cidade de Ipswich por 6 a 0 em sua última partida da Premier League e também procurará adicionar três pontos sobre o Chelsea. A partida da Premier League 2024-25 contra o Chelsea será importante para o City, pois uma vitória pode ajudá-los a estar entre os quatro primeiros da classificação da Premier League.

Chelsea também virá após uma vitória. Eles jogaram contra os lobos na Premier League para vencer. O Blues procurará continuar sua forma.

Inicialmente, eles pareciam um dos competidores para elevar o título da Premier League 2024-25, mas, por enquanto, eles estão apenas tentando ficar entre os quatro primeiros. O Chelsea poderia ter a oportunidade de conseguir três pontos, mas Manchester City of Pep Guardiola não será uma presa fácil para o Blues.

Começo:

Sábado, 25 de janeiro, 23:00 IST

Localização: Etihad Stadium, Manchester, Inglaterra

Forma:

Manchester City: WWDWL

Chelsea: LDWDW

Jogadores a seguir

Phil Foden (Manchester City)

O inglês foi um dos jogadores mais consistentes do Manchester City. Pep Guardiola sabe claramente como usar Phil Foden na frente do Manchester City. Nos seus dois últimos jogos na Premier League, Phil Foden tem duas duplas consecutivas e ajudou o Manchester City a obter uma vitória fácil sobre a cidade de Ipswich. Mas seu outro duplo foi em vão depois que Brentford empatou o Cityzens.

Cole Palmer (Chelsea)

Cole Palmer tem sido uma grande incorporação no Blues. Palmer também é o jogador mais consistente que Chelsea tem em seu time. Ele também venceu o Jogador do Ano da Inglaterra pela temporada 2023-24.

Desde o controle do meio -campo até os gols de pontuação, o jogador pode mudar o curso do jogo com suas habilidades para criar peças e marcar gols. Enzo Maresca sabe o quão importante é Palmer e certamente usará suas habilidades na partida crucial entre Man City e Chelsea.

Dados da parte

O Manchester City está invicto nos últimos sete jogos da Premier League contra o Chelsea.

O Chelsea só conseguiu um gol de zero contra o Cityzens em seus últimos 16 jogos fora de casa na Premier League.

A última vez que o Chelsea conquistou uma vitória em um jogo da Premier League House contra o Manchester City foi em 2021.

Manchester City vs Chelsea: Dicas de apostas e probabilidades

Manchester City vencerá @1/1 Bet365

Metas menores que 3,5 @4/5 Bet365

Phil Foden escreverá @7/1 Betfair Sportsbook

Notícias sobre lesões e equipamentos

O Manchester City poderia perder os serviços de Rubén Díaz depois que ele sofreu desconforto no partido da UCL contra o PSG. Os Cityzens não têm mais o vencedor da bola de ouro, Rodri.

Chelsea fica sem Wesley Fofana, Levi Colwill, Romeo Lavia e Enzo Fernández por lesões. O Blues teve um leve susto quando Cole Pale teve um problema no tornozelo, mas poderá jogar contra o Cityzens.

Frente a frente

Total de correspondências: 63

Manchester City venceu: 28

Chelsea venceu: 27

Desenhos: 8

Alinhamento planejado

Manchester City (4-2-3-1) Ederson (goleiro); Nunes, Akanji, Piedras, Guardiol; Silva, Kovacic; Foden, de Bruyne, grave; Haaland

Chelsea (4-2-3-1) Sanchez (goleiro); James, Adarabioyo, Chablobah, Cucurella; Sancho, Caicedo; Madueke, Palmer, Felix; Jackson

Previsão de festas

Será uma partida divertida na qual o Manchester City alcançará uma vitória sobre o Blues em casa. Se analisarmos as saídas anteriores do Chelsea no estádio Etihad, é mais provável que o blues caia contra os Cityzens.

Previsão: Manchester City 2-1 Chelsea

Teledifusão

Índia: Star Sports Network, Disney+ Hotstar

Reino Unido: esportes de céu, esportes TNT

Estados Unidos: NBC Sports

Nigéria: Supersport, TV esportiva

