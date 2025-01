Previsão, alinhamentos, dicas de apostas e cotas de AC Milan vs. Parma

Os Rossoneri estão ansiosos para retornar à pista para enfrentar Parma no confronto da série em 2024-25.

O AC Milan retornará à ação ao enfrentar Parma em sua próxima série na série até 26 de janeiro. O Milão terá confiança, pois chega após uma vitória sobre o Girona de Laliga em sua partida de 2024-25 da Liga dos Campeões. Os homens de Sergio Conceicao estão indo muito bem em relação à UCL, mas o mesmo não pode ser dito da campanha da série nesta temporada.

Atualmente, eles estão no oitavo lugar na classificação da série em 2024-25, pois só conseguiram obter oito vitórias em seus 20 jogos da série nesta temporada. Eles não têm chance de vencer a liga a partir desse momento, mas ainda podem chegar à Liga dos Campeões na próxima temporada se alcançarem boas performances no futuro.

O Parma também procurará vencer este jogo, pois não pode perder mais pontos, pois aumentará suas possibilidades de cair na zona de descida. Eles só conseguiram ganhar metade das partidas em relação ao AC Milan. O Parma terá muito poucas chances de alcançar uma surpresa contra o Milão, mas certamente você pode amarrar os gigantes da série A.

Começo:

Domingo, 26 de janeiro, 17:00 IST

Localização: San Siro

Forma:

AC Milan: WDWLW

Parma: LWDLD

Jogadores a seguir

Rafael Leao (AC Milan)

Originalmente de Portugal, Rafael Leao tem sido um dos melhores jogadores do AC Milan nos últimos tempos. Leao só conseguiu marcar quatro gols com Milan na série em 2024-25, mas é uma ameaça real aos rivais da ala esquerda. Como extremo, ele cria muitas oportunidades para sua equipe e também é bom com seu jogo de pé.

Ponto Amqvist (Parma)

O jogador do time de futebol sueco Pontus Amqvist é extremo como Rafael Leao. Ele não tem tanto talento e os portugueses, mas pode ser um jogador importante para o Parma em seu choque da série A. O Parma pode confiar em Pontus Amqvist contra o AC Milan. Pontus Almqvist acabou de se juntar a Parma nesta temporada e este será um ótimo jogo para causar impacto.

Dados da parte

O AC Milan perdeu apenas um jogo de seus últimos 20 jogos em casa contra Parma na série A.

Milão só conseguiu uma vitória em seus últimos cinco jogos na casa da série A.

É a primeira vez desde a edição de 2019-20 que o AC Milan tem menos de 35 pontos em seus primeiros 20 jogos da série A.

AC Milan vs Parma: Dicas de apostas e probabilidades

AC Milan vencerá @3/10 Bet365

Objetivos abaixo de 3,5 @3/4 Vbet

Álvaro Morata Marca @17/4 Livescore Bet

Notícias sobre lesões e equipamentos

A equipe local, AC Milan, não poderá contar com Alessandro Florenzi, Amerson Royal, Samuel Chukwueze, Ruben Loftus-Cheek e Malick Thiaw ao seu lado.

O Parma está faltando oito jogadores devido a lesões no esquadrão, alguns deles são Gabriel Charpentier, Alessandro Circati e Mateusz Kowalski.

Frente a frente

Total de correspondências: 29

AC Milan venceu: 19

Parma venceu: 4

Desenha: 6

Previsão de festas

Alinhamento planejado

Milão (4-3-3)

Maignan (GK); Emerson, Gabbia, Tomori, Hernández; Bennacer, Fofana, Reijnders; Musah, Morata, Leao

Parma (4-2-3-1)

Suzuki (GK); Del Prato, Vogliacco, Valenti, Valeri; Keita, Sohm; Almqvist, Hernani, Mihaila; Cancilleres

Previsão de festas

O AC Milan terá uma vitória fácil com seu forte lado ofensivo. O Parma deve perder pontos. Os hosts olharão para trás para retornar ao caminho vencedor e este será o melhor momento para aproveitar essa vantagem.

Previsão: AC Milan 3-0 Parma

Teledifusão

Índia – Galáxia Mundial Racer (GXR)

Reino Unido – TNT Sports 2

Estados Unidos: Fubo TV, Paramount+

Nigéria – SuperSport, DSTV

