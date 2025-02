Previsão da noite de Lucha de Ufc – Jared Cannonier vs. Gregory Rodrigues: Card de Lucha, Horário de início, probabilidades, transmissão ao vivo

Jared Cannonier e Gregory Rodrigues são tendências em diferentes direções. A Cannonier defende seu lugar no ranking oficial de peso médio do UFC contra o tolo brasileiro sem classificar.

Cannonier (17-8) vira as costas contra a parede. “The Killa Gorilla” entrou na divisão de peso médio em 2018 e causou três nocautes consecutivos. Ele só reuniu uma greve nas oito lutas posteriores. Mais preocupantes são suas performances recentes. Cannonier está à beira de sua primeira carreira perdendo uma série de derrotas após derrotas consecutivas contra Nassourdine Imavov e Caio Borrilho. Outra perda pode ser o prego no caixão das ambições do título de canhão.

“Eu acho que você pode me considerar o cordeiro de sacrifício nesse sentido, certo?” Cannonier disse a jornalistas no dia da mídia de quarta -feira. “Este é o nome do jogo: lutamos entre nós. Tento separar o aspecto emocional do que estamos fazendo aqui.

“Estou perdendo essas lutas contra os recém -chegados e abrindo a porta para eles. Não quero dizer isso, mas não é que eu me encontrei em uma posição de guardião, mas cheira a isso se você estiver lá fora, não Sabe o que eu quero dizer? “

Rodrigues (16-5) ficou feliz em receber essa oferta de luta. “RoboCop” tinha ambições de entrar na classificação média -peso este ano, mas eu não esperava que alguém seja tão altamente classificado quanto o Cannonier aceitar. Rodrigues tem poder sério e não hesita em Duke. Apesar de seus oito campeonatos nacionais de Jiu-Jitsu, todas as finais do UFC Rodrigues são Ko.

“Acho que esse é o momento perfeito para essa luta”, disse Rodrigues no dia da mídia. “Eu respeito Jared Cannonier, respeito tudo o que ele fez. Ele já lutou pelo cinto, mas sei quem sou e sei para onde quero ir.

“Será outro passo na minha viagem para ser o campeão de sua divisão”.

O outdoor de sábado tem algumas adições interessantes de baixo perfil. Youssef Zalal foi cortado do UFC após uma faixa sem vitórias de quatro lutas. Zalal apresentou os três oponentes desde que retornou à promoção, e seu grande favorito das apostas contra o número 10 classificaram a caneta de peso Kattar. Esteja atento ao Islã Bonfim e José Delgado também.

Abaixo está o restante do cartão de luta no sábado com as últimas probabilidades antes de chegar a uma previsão e escolher o evento principal.

Cartão de combate do UFC, probabilidades

Gregory Rodrigues -225 Jared Cannonier +185 Peso médio Youssef Zalal -500 Calvin Cats +380 Peso da caneta Edmen Shahbazyan -380 Dylan Budka +300 Peso médio Ismael Bonfim -220 Nazim Sadykhov +180 Luz Rodolfo Vieira -275 Outros Petroski +225 Peso médio Jose Delgado -420 Connor Matthews +320 Peso da caneta

Informações sobre visão noturna de luta do UFC

Data: 15 de fevereiro | Horário de início: 19:00 ET (cartão principal)

Localização: Apex UFC – Las Vegas

Canal de televisão: ESPN+

Previsão

Jared Cannonier vs. Gregory Rodrigues: Os dias de Cannoner como o principal candidato provavelmente estão atrás dele, mas ainda é inteligente. Isso favoreceria a experiência de Cannonier em uma troca direta. Ele é mais agudo e mais responsável que seu oponente. A luta livre de Rodrigues é a diferença. Embora ele não tenha uma vitória de submissão no UFC, Rodrigues calcula quase três demolição para lutar. Rodrigues tem o poder de garantir um acabamento TKO se você pode controlar com segurança o Cannonier no chão. A luta favorece a experiência de cinco Rodales de Cannonier por mais tempo. Cannonier por decisão ou Rodrigues até o final parece muito provável. Eu vou hesitar com meu rosto legal. Rodrigues através do KO3



