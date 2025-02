Previsão de Al Ahli vs Al Fateh, Alinhamentos, Apostos e Conselhos de Probabilidades

Os hosts estão em busca de três pontos contra o Al Fateh.

Al Ahli está pronto para organizar o Fateh Fighter no 19º dia da temporada 2024-25 da Saudi Pro League. Al Ahli está em quinto lugar depois de vencer 11 jogos em 18 jogos da liga até agora. Fateh é colocado pela última vez devido ao seu show contínuo da liga. Eles estão na zona de descida e exigem uma vitória aqui.

A Ahli Saudi vem depois de garantir uma vitória fácil sob sua fiança da Liga dos Campeões da AFC sobre Sadd. Eles também obtiveram três pontos em seu acessório da Liga Saudita. Os anfitriões procurarão continuar sua carreira vencedora. Uma vitória aqui pode ajudá -los a entrar no primeiro lugar da liga.

Al Fateh está no último lugar nos pontos da Liga Pro Saudita. Eles conseguiram vencer apenas dois jogos até agora nesta temporada na liga. O concurso AHLI será difícil para o Fateh. Os visitantes entrarão com alguma confiança, já que tiveram Al Qadisiyah para empatar em sua última partida da liga.

Começo:

Sexta -feira, 7 de fevereiro, 22:30 IST; 05:00 GMT

Localização: Prince Abdullah Al-Fafaisal Stadium, Jeddah, Arábia Saudita

Forma:

Al Ahli: Lwwww

Para Fateh: Llwld

Jogadores para olhar

Riyad Mahrez (Al Ahli)

O fim experiente liderará o ataque da AHLI à direita. Riyad Maharez marcou cinco gols e deu cinco assistências a seus companheiros de equipe em 18 jogos da liga. Será uma mudança de jogo para sua equipe e você poderá confiar nele. Com a ajuda de suas habilidades, sua equipe pode atacar sem problemas da direita

Sofiane bendebka (Al Fateh)

Uma vez da Argélia, Sofiane Bendebka tem sido uma parte essencial da equipe Al Fateh. Embora ele tenha conseguido marcar quatro gols, eles ainda foram chocantes. Você tem que encontrar espaços e jogar um futebol agressivo contra Al Ahli em forma. Os visitantes terão que tocá -lo desde o início para que possam acumular um ritmo.

Coincidência

Al Ahli está em uma sequência de três vitórias na Liga Saudita do Professor Saudi.

Esta será a 34ª reunião entre esses lados em todas as competições.

Fateh não vence nos dois últimos jogos da liga.

Al Ahli vs Al Fateh: Dicas de apostas e probabilidades

Al Ahli para ganhar @2/9 Beet365

Objetivos maiores que 3,5 @19/20 888Sport

Ivan Toney para escrever @3/1 Unibet

Lesões e notícias do equipamento

Os anfitriões ficarão sem os serviços de Abdullah Otayf e Alexsander, já que as duas estrelas são feridas.

Os visitantes que jogarão com todos os membros da sua equipe para Fateh, pois estão em posição de jogar.

Cabeçalho

Total de correspondências: 33

Al Ahli ganhou: 17

Fateh venceu: 10

Desenhos: 6

Prever a linha

Al Ahli previu o alinhamento (4-2-3-1)

Mendy (GK); Majrashi, Demiraral, Ibanez, barragens; Aljohani, Veiga; Mahrez, Firmino, Al Buirkan; T suby

Alinhamento previsto previsto (3-4-2-1) de Fateh (3-4-2-1)

Alaqidi (GK); Al Daeem, Fernandes, Aljari; Para Julaydan, Bendbka, Youssouf, para Tsarie; Batna, Vargas; Djaninio

Previsão de coincidências

É mais provável que, em Ahli, uma vitória sobre Fateh no confronto da Saudi Pro League aqui, o que resultará no Fateh permanecendo no fundo.

Previsão: Al Ahli 3-1 para Fateh

Detalhes da transmissão

Índia – Sony Liv, Sony Sports Network

Reino Unido – Dazn UK

EUA.

Nigéria – Start Application, televisão esportiva

