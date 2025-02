Previsão de Al Ahli vs Al Nassr, alinhamentos, apostas e dicas de probabilidades

Os anfitriões se prepararam para uma batalha contra Cristiano Ronaldo e companhia.

Al Ahli está pronto para ser anfitrião de Al Nassr no primeiro dia 20 da temporada de 2024-25 Saudi Pro League. Os fãs estarão de prazer, vendo muitos grandes nomes em um único campo. Al Ahli Saudi está em quinto lugar na tabela da liga, pois eles conseguiram obter 12 vitórias em 19 jogos disputados até agora nesta temporada. Para Nassr, por outro lado, eles estão em terceiro lugar com o mesmo número de vitórias no mesmo número de partidas. Isso ocorre porque eles perderam apenas alguns jogos e Ahli perdeu cinco jogos.

Os anfitriões terão confiança suficiente, pois eles vêm depois de garantir uma vitória sobre o Fateh em sua partida anterior da Saudi Pro League. . Eles estão em um curso de vitória e procuram continuar com ele.

Os homens de Stefano Pioli viajarão para longe de casa. A próxima partida da liga não será uma questão fácil para Al Nassr. Se você quiser estar na corrida pelo título, eles terão que levar esses três pontos. Esta é uma correspondência importante para Al Ahli e Nassr. Com a adição de Jhon, eles duram seu esquadrão, Nassr aumentou a qualidade de seu ataque.

Começo:

Localização: King Abdullah Sport City, Jeddah, Arábia Saudita

Estádio: Inma Bank Stadium

Data: quinta -feira, 13 de fevereiro

Horário de início: 23:00 S / 17:30

Árbitro: TBD

VAR: em uso

Forma:

Al Ahli: wwwww

Um Nassr: wwwww

Jogadores para olhar

Ivan Toney (especialista em Al)

Ivan Toney ajudou a Al Ahli a garantir uma vitória fácil em seu acessório anterior da liga após uma rede em um dispositivo ortopédico. Ele girou alguns chutes no ponto e levou sua equipe a uma vitória fácil. Toney estará em ação mais uma vez e em Ahli precisará dele para conseguir uma meta ou duas. Ligando com Riyad Mahrez e Roberto Firmino com antecedência, o atacante inglês pode ser uma grande ameaça para os homens de Stefano Pioli.

Cristiano Ronaldo (Al Nassr)

O CR7 marcou seu primeiro gol depois de comemorar 40 anos na partida anterior da Saudi Pro League de Al Nassr. Liderando o ataque, Cristiano Ronaldo é uma grande ameaça à defesa do oponente. Desde gols de marcar dentro da caixa até os gols de pontuação de fora da caixa, Ronaldo pode fazer tudo. Com Jhon Duran com Cristiano Ronaldo na frente, os homens de Stefano Pioli podem desencadear deases em seus oponentes.

Coincidência

Isso atingirá o número 52 entre Ahli e Nassr em todas as competições.

Al Nassr está invicto nos últimos seis jogos da Saudi Pro League.

Al Ahli está em uma sequência de quatro jogos de vitória na liga.

Al Ahli vs Al Nassr: Conselhos de apostas e probabilidades

Combine para terminar em um empate a 27/10 coral

Objetivos maiores que 3,5 a 7/4 unibet

Cristiano Ronaldo para marcar @4/1 Skybet

Lesões e notícias do equipamento

Al Ahli Saudi ficará sem os serviços de Alexsander e Abdullah Otayf porque estão feridos. Saad Yaslam também estará perdido quando recebeu um cartão vermelho na partida anterior da liga.

Al Nassr não terá Otavio e Sami al-Najai em ação devido a seus ferimentos.

Cabeçalho

Total de correspondências: 51

Al Ahli ganhou: 20

Al Nassr ganhou: 17

Desenhos: 14

Alinhamentos previstos

Ahli previu o alinhamento (4-2-3-1)

Mimdy (GK); Bords, Demural, Kessie, Al Julayan; Veega, Aljohan; Mahrez, Phirmino, Galen; Toneyye

Pérmica de alinhamento PITCHA (4-4-2) de Al Nassr (4-4-2)

Toto (GK); Bousal, LaPorter, al-Najdi; Gabrity, Brozovic, Al-Khaibari, filho; Poeira, Ronaldo

Previsão de coincidências

É muito provável que o concurso Al Ahli vs. Nassr Saudi Pro League 2024-25 termine.

Previsão: Para Ahli 2-2 para Naasr

Detalhes da transmissão

Índia: Sony Liv, Sony Sports Network

Reino Unido: Dazn UK

EUA: Fubo TV, Fox Sports

Nigéria: Aplicação do Star Times, TV esportiva

