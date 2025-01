Previsão de Al Raed vs Al Nassr, alinhamentos, conselhos de apostas e probabilidades

Cristiano Ronaldo e Co. estão preparados para um choque da Liga Saudita Saudita contra Raed.

A luta Al Raed receberá Al Nassr de Cristiano Ronaldo em sua próxima partida da Saudi Pro League 2024-25 em 30 de janeiro. Os anfitriões Raed não têm o melhor das estações. Eles estão em uma série perdida de cinco jogos na liga saudita. Por outro lado, os homens de Stefano Pioli estarão em busca de três outros pontos para retornar aos três primeiros lugares.

Al Raed no total só conseguiu vencer quatro jogos depois de jogar 17 na Saudi Pro League. Eles terão que dar um passo à frente ou podem terminar na zona de descida. Embora Raed esteja jogando como anfitriões, eles terão pouca confiança devido às suas atuações recentes na Liga Saudita.

Cristiano Ronaldo e Nassr estarão interessados ​​em garantir mais três pontos. Eles também procurarão estender sua carreira vencedora de dois jogos na liga profissional saudita. Stefano Pioli tem produzido resultados positivos com sua equipe mais uma vez. O Nassr ainda tem a oportunidade de embolsar o título da liga profissional saudita nesta temporada, enquanto a tabela de Hilal Toppers e Ittihad Fell Points.

Começo:

Quinta -feira, 30 de janeiro, 22:30 IST

Localização: King Abdullah Sport City Stadium, Buraidah, Arábia Saudita

Forma:

Al Raed: Wllll

Para Nassr: LWDWW

Jogadores para olhar

Saleh al-Samri (Al Raed)

O final da Saleh Al-Amri, saudita, deve desempenhar um papel vital no ataque de Raed. Esta será uma partida crucial e Saleh Al-Amri garantirá sua equipe na frente do ataque. O ataque de Al Raed pode confiar nele, fornecendo cruzamentos na área de penalidade do oponente.

Cristiano Ronaldo (Al Nassr)

O CR7 tem sido um ativo importante desde a sua chegada à Liga Profissional Saudita. Ele também aborda 1000 gols em sua carreira decorada. Cristiano Ronaldo marcou 14 gols em seus 16 jogos da Liga Saudita nesta temporada.

Ele também está defendendo sua bota de ouro. Ronaldo desempenhará um papel fundamental no ataque e certamente deve marcar outro gol.

Coincidência

Al Nassr virá após uma vitória sobre Fateh em sua última partida da Saudi Pro League.

Al Raed estão em uma sequência de seis jogos perdedores na liga.

Os homens de Stefano Pioli estão em uma série de vitórias em dois jogos em sua liga.

Al Raed vs Al Nassr: Conselhos de apostas e probabilidades

Al Nassr Win @2/9 Beet365

Objetivos baixos 3,5 @3/4 Betfair

Cristiano Ronaldo para escrever @15/8 Bet365

Lesões e notícias do equipamento

Mohammed Fouzair ficará fora de serviço para Raed em sua próxima partida contra Nassr.

Os gigantes da Liga Pro Saudita, para Nassr, estarão sem os serviços de Sami al-Najei e Ayman Yahya devido a lesões.

Cabeçalho

Total de correspondências: 38

Al Raed Won: 3

Al Nassr ganhou: 29

Desenhos: 6

Alinhamento planejado

Al Raed (4-4-2)

SUNYUR (GK); Al-Jayzani, González, al-Drawh, para Hawsawi; Al Dossary, Abeid, Normann, Bouzok; Sayud, para Amri

Al Nassr (4-2-3-1)

Bento (GK); Al Ghaanam, Simakam, Alawjami, Boushal; Brozovic, Alhassan; Gabriel, Otavio, Mane; Ronaldo

Previsão de coincidências

Al Nassr procurará garantir três pontos em sua partida da Saudi Pro League contra Raed. Esta é uma parte importante para os dois lados que não podem se dar ao luxo de perder. Os visitantes procurarão fechar sua lacuna para o primeiro lugar na liga de professores sauditas.

Prever: em RAD 1-2 para NASS

Detalhes da transmissão

Índia – Sony Liv, Sony Sports Network

Reino Unido – Dazn UK

EUA.

Nigéria – Start Application, televisão esportiva

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama.