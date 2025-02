Previsão de altifaq vs al fateh, alinhamentos, apostas e dicas de probabilidades

Um enorme 15 pontos separou os dois lados da divisão.

Al Ettifaq está pronto para competir contra o Fateh no dia 20 da edição de 2024-25 da Saudi Pro League em casa. Os anfitriões conseguiram ficar no nono lugar após alguns desempenhos médios nesta temporada. Eles conseguiram vencer sete jogos. O Fateh é colocado no último (18) após suas ações monótonas até agora.

O Ettifaq terá confiança em casa quando chegarem depois de garantir uma vitória sobre o Akhdoud em seu acessório anterior da liga. Eles foram muito bons no ataque e defendidos decentemente para manter uma folha limpa. Os comandos assumiram a liderança no início do jogo e depois dobraram no segundo tempo, o que os ajudou a garantir esses três pontos essenciais.

Fateh terá uma confiança muito baixa, pois eles só conseguiram vencer alguns jogos na liga nesta temporada. Eles caíram para Al Ahli em seu último jogo da Liga Pro Saudita. O Fateh pode ser relegado se continuar com esse formulário. Eles terão que vencer seus próximos jogos se quiserem sair e voltar à segurança.

Começo:

Localização: Dammam, Arábia Saudita

Estádio: estádio e’go

Data: sexta -feira, 14 de fevereiro

Horário de início: 20:35 é / 15:05 GMT / 10:05 ET / 07:05 PT

Árbitro: Não decidido

VAR: em uso

Forma:

Para ettifaq: ldwlw

Para Fateh: lwldl

Jogadores para olhar

Georgininio Wijnaldum (Al Ettifaq)

Na ausência de Moussa Dembele, Georgininio Wijnaldum desempenhará o papel principal do Ettifaq. O meio -campista holandês marcou o mesmo número de gols que uma liga. Georgininio Wijnaldum marcou sete gols em 19 jogos. Desde o controle do centro do campo até ajudar no ataque, será um jogador importante para os anfitriões em seu próximo confronto da liga.

Sofiane bendebka (Al Fateh)

O meio -campista do time nacional de futebol da Argélia marcou quatro gols em 18 jogos por seu time. Sofiane Bendebka pode ajudar ao seu lado no centro do campo e também na frente do ataque. Os 32 anos -o Vold procurarão jogar alguns passes cronometrados para os membros da equipe, para que eles possam superar a defesa da oposição.

Coincidência

Esta será a 37ª reunião entre Fateh e Ettifaq em todas as competições.

A Ettifaq venceu dois jogos nos últimos cinco jogos da liga.

Al Fateh foi vitorioso 17 vezes contra o Ettifaq.

Al Ettifaq vs Al Fateh: Dicas de apostas e probabilidades

Para ettifaq para ganhar @17/20 coral

Objetivos maiores que 2,5 @4/6 unibet

Karl Toko Ekambi marcará @13/8 apostar 365

Lesões e notícias do equipamento

Al Ettifaq estará sem os serviços de Moussa Dembele, Jack Hendry e Marwan Al-Haidari enquanto eles são feridos.

Os visitantes têm todos os seus jogadores prontos e apertados para a próxima partida da Liga Saudita.

Cabeçalho

Total de correspondências: 36

Para Itfaq ganhou:

Fateh venceu: 17

Desenhos: 9

Alinhamentos previstos

Alinhamento previsto Altifaq (4-2-3-1)

Rodak (GK); Abdulrahman, Al-Kheteeb, Madu, Othibies; Ali, Medron; Costa, Wijnaldum, Vittingho; Eccumba

ALININAÇÃO DE AL FATEH (4-2-3-1)

Allaqdi (GK); Bathtiah, Fernandes, Saadne, para julho; Youssuf, para Zide; Batna, Bendebka, Vargas; Djanina

Previsão de coincidências

É mais provável que a Ettifaq garanta três pontos em sua partida da Liga Saudita contra o Al Fateh.

Previsão: para Ettifaq 2-1 para Fateh

Detalhes da transmissão

Índia: Sony Liv, Sony Sports Network

Reino Unido: Dazn UK

EUA: Fubo TV, Fox Sports

Nigéria: Aplicação do Star Times, TV esportiva

