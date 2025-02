Previsão de Atalanta vs Bolonha, alinhamentos, conselhos de apostas e probabilidades

O Nerazzurri enfrentará Bolonha na Copa Italiana abaixo.

A Atalanta estará pronta para receber Bolonha em seu próximo confronto das quartas de final da Coppa Itália 2024-25 em 5 de fevereiro. Eles estão indo bem na série A. A equipe está lutando pelo título junto com a Inter de Milão e Napoli. Bolonha também está trabalhando decentemente bem e procurará entrar no primeiro lugar da Liga Italiana.

A Atalanta estará em casa e cheia de confiança enquanto domina Cesena em sua última partida em Coppa Italia trancada no local para as quartas de final. Os defensores da Liga Europa estão dando aos melhores clubes uma luta difícil e não se contentam com menos quando enfrentarem Bolonha a seguir, o que certamente não é tão difícil, mas é certamente um elemento importante.

Bolonha também garantiu uma vitória dominante sobre seus oponentes Monza em sua rodada de 16 excursão da Coppa Italia. Eles estão indo bem na liga. Bologna faz uma batalha dura enquanto enfrenta o lado em forma abaixo.

Começo:

Quarta -feira, 5 de fevereiro, 01:30

Localização: certamente estádio, Bergamo, Itália

Forma:

ATALANTA: LWWDD

Bolonha: WWDDW

Jogadores para olhar

Lazar Samardzic (Atalanta)

O meio -campista sérvio é um ativo superior. Na última partida da Coppa Itália, Lazar Samardzic marcou um dispositivo ortopédico. Ele também teve uma assistência e mostrou um desempenho mais alto que levou sua equipe a uma vitória. Lazar Samardzic desempenhará um papel fundamental quando os hosts enfrentarão Bolonha abaixo.

Santiago Castro (Bolonha)

O argentino tem sido um negócio real para Bolonha nesta temporada. Santiago Castro tem 20 anos e marcou uma quantidade decente de gols em uma liga 1 de nível 1. De Coppa Italia, ele marcou um gol e deu três assistências a seus companheiros de equipe.

Isso fala muito sobre jovens talentos. Pode se tornar um perigo real para a defesa da oposição.

Coincidência

Atalanta e Bolonha se reunirão pela 34ª vez, mesmo depois de todas as competições forem consideradas.

Atalanta garantiu uma vitória dominante por 6-1 em seu último jogo de Coppa Italia em Cesena.

Bologna vem depois de levar uma vitória fácil por 4-0 sobre o Monza em seu último jogo da Copa.

Atalanta vs Bolonha: Conselhos de apostas e probabilidades

Os anfitriões para vencer @10/13 unibet

Objetivos maiores que 2,5 @4/5 Bet365

Mateo Retegui para escrever

Lesões e notícias do equipamento

Para Atalanta, Giorhio Scalvini, Davide Zappacosta, Adelala Lookman e Odilon Kossounou não estarão em ação devido a seus ferimentos.

Bolonha ficará sem os serviços de Riccardo Orsolini, Lewis Ferguson e Tommaso Pobega quando forem feridos.

Cabeçalho

Total de correspondências: 33

Atalanta venceu: 17

Bologna venceu: 9

Desenhos: 7

Prever a linha

A ATALANTA prevista previsto (3-4-1-2)

Patricio (GK); Djimsi, Hien, agrupamento; Bellova, De Roon, Ederson, Ruggri; Samdzic; Excelente, resolvido

Bolonha previu o alinhamento (4-2-3-1)

Ravaglia (GK); Holm, Beukema, Casale, Miranda; Odgaard, Moro; Ndoye, Fabil, inging-junior; Castro

Previsão de coincidências

Atalanta poderia eclipsar e levar para casa a vitória sobre a Bolonha aqui. Os anfitriões parecem uma equipe melhor que lhes dá uma vantagem sobre seus oponentes.

Previsão: Atalanta 3-1 Bolonha

Detalhes da transmissão

Índia – n/a

Reino Unido – futebol esportivo do céu

EUA

Nigéria – SuperSport

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama.