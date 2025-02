Previsão de Barcelona vs Alaves, alinhamentos, conselhos de apostas e probabilidades

Blaugrana organizará aloves no próximo jogo da Laliga.

O FC Barcelona jogará seu próximo jogo da Laliga em casa contra o Alaves em 2 de fevereiro. Blaugrana está procurando se esforçar na corrida pelo título. Com uma vitória, eles terão pontos iguais, como o Atlético de Madrid em segundo lugar.

Eles também vão querer fechar sua lacuna do número um. Enquanto isso, os Alaves estão próximos da zona de descida e precisam de uma vitória aqui.

O Barcelona em casa terá uma clara vantagem de seus fãs locais. Os homens de Hansi Flick terão confiança, pois garantiram uma vitória dominante sobre o Valência em sua última partida da liga. Deve ser uma excursão fácil para o Barça, pois eles estão em boa forma. Eles estão em um bom lugar neste momento e ainda podem dar ao Real Madrid uma luta adequada pelo título de Laliga nesta temporada.

Os Alaves procurarão encontrar uma maneira de evitar a zona de descida e, para isso, eles darão uma luta adequada ao Barça. Esta será uma maneira difícil para os visitantes, já que Bara está em boa forma. Existe a possibilidade de que o Alaves possa alcançar um desconforto aqui, mas eles precisarão de uma estratégia pronta para fazê -lo.

Começo:

Domingo, 2 de fevereiro, 18:30 IST

Localização: Lluí estádio olímpico, Espanha

Forma:

Barcelona: WDWWD

Alaves: ddlwd

Jogadores para olhar

Rappinha (Barcelona)

O atacante brasileiro esteve em uma forma sensacional nesta temporada. Raphinha levou sua equipe a Victorias em diferentes confrontos nesta temporada. Pode ser um perigo real para a defesa dos Alaves.

O ano de 28 anos ameaça a defesa de sua oposição com seus movimentos e posição no campo. A pontuação dos gols foi uma de suas coisas favoritas no campo nesta temporada.

Kike Garcia (Aquaves)

Kike García é conhecido por sua capacidade de encontrar espaços em defesa dos oponentes e com isso incomoda seus oponentes repetidamente. O atacante espanhol marcou nove gols em 20 jogos da Laliga nesta temporada. Os Alaves devem mantê -lo no XI inicial para que possa causar alguma pressão na defesa do Barça.

Coincidência

O Barcelona não caiu em nenhuma das últimas 14 reuniões na Laliga até agora.

Eles vêm de uma vitória por 7-1 sobre o Valência na última partida da liga.

Alaves venceu apenas dois de seus 18 jogos fora de casa contra o Barcelona em Laliga.

Barcelona vs Alaves: Dicas de apostas e probabilidades

Barcelona para ganhar @1/5 Bet365

Objetivos abaixo de 3.5 @49/50 Unibet

Robert Lewandowski marcará @36/13 Vbet

Lesões e notícias do equipamento

Os visitantes do Alaves estarão presentes com todos os seus jogadores para a próxima partida da Laliga.

Os anfitriões Barcelona perderão os serviços de Dani Olmo, Marc-Andre Ter Stegen, Marc Bernal, Inigo Martínez e Andreas Christensen devido aos ferimentos.

Cabeçalho

Total de correspondências: 22

Barcelona venceu: 18

Alaves venceu: 1

Desenhos: 3

Prever a linha

Barcelona Alinhamento previsto (4-2-3-1)

Szczesny (GK); Então eles, Araus, Game, Balde. Dedri, Pridri; Yalmal, Gavi, Raphinha; Professor

Alaves previsto alinhamento (4-2-3-1)

Owono (GK); Tenaglia, Abqar, Diarra, Sánchez; Guevara, Benavidez; Vicente, Guridi, Conechnia; Bem

Previsão de coincidências

O Barcelona provavelmente roubará facilmente três pontos aqui. Deve ser um jogo fácil para os anfitriões e, com sua frente de ataque, é um lado muito difícil de enfrentar nesta temporada.

Previsão: Barcelona 3-0 Alaves

Detalhes da transmissão

Índia: GXR World

Reino Unido: Premier Sports e ITV

Um: ESPN +

Nigéria: SuperSport

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama.