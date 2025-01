Previsão de Bournemouth vs Liverpool, alinhamentos, conselhos de apostas e probabilidades

As cerejas para enfrentar os líderes dominantes na Premier League abaixo.

Bournemouth está pronto para receber o slot do Liverpool of Arne em sua próxima partida da Premier League 2024-25 em 1º de fevereiro. As cerejas estão de uma maneira decente, mas estão longe dos primeiros lugares da liga. O Liverpool, por outro lado, está confortavelmente no topo da mesa. Os Reds estão dominando tanto na Premier League quanto na Liga dos Campeões.

Bournemouth jogará em casa depois de garantir uma vitória dominante por 5 a 0 sobre a Forest Nottingham em forma. As cerejas estarão interessadas em continuar sua vitória quando enfrentarem o Liverpool abaixo. Será um desafio difícil para os anfitriões, no entanto, observar a forma dos vermelhos. Com uma vitória, Bournemouth pode facilmente entrar no local dos quatro primeiros.

Mesmo com sua equipe B, o Liverpool parecia uma equipe forte em sua última partida contra o PSV, que estava na UCL. Os Reds terminaram no topo da tabela de fases da Liga da Liga dos Campeões, mesmo depois de perder o último jogo. Os homens de Arne Slot não procurarão dar sua liderança principal e, portanto, jogarão em sua forma completa contra o Bournemouth.

Começo:

Sábado, 1 de fevereiro, 20:30 ISTH

Localização: Vitalidade Estádio, Bournemouth, Inglaterra

Forma:

Bournemouth: wwdww

Liverpool: Dwwwl

Jogadores para olhar

Justin Kluivert (Bournemouth)

Em 22 jogos da Premier League para Bournemouth, Justin Kluivert esteve na folha de pontuação 11 vezes. Ele até apresentou quatro assistências para o seu lado. Embora Dango Ouattara tenha marcado um hat-trick na última liga por cerejas, Justin Kluivert tem sido mais consistente para sua equipe. O atacante holandês desempenhará um papel importante para as cerejas contra os Reds.

Mohamed Salah (Liverpool)

A extremidade direita tem sido realmente uma ameaça para os defensores nesta temporada. Mohamed Salah marcou um total de 19 gols em 22 jogos da Premier League pelo Liverpool. Ele também tem 13 assistências em seu nome, o que eleva suas contribuições de objetivos para 32 no total. Com sua forma atual, ele pode ajudar os Reds a bater em Bournemouth.

Coincidência

Liverpool só observou em uma de suas 15 reuniões da Premier League com Bournemouth.

As cerejas já derrotaram o Manchester City e o Arsenal no Vitality Stadium nesta temporada.

Bournemouth e Liverpool representam duas das três corridas invictas mais longas da Premier League inglesa.

Bournemouth vs Liverpool; Dicas de apostas e probabilidades

Coincide para terminar em um empate @10/3 Bet365

Objetivos maiores que 3,5 @27/20 BET MGM

Mohamed Salah para marcar @4/1 Bet365

Lesões e notícias do equipamento

Diogo Jota, Joe Gómez e Curtis Jones não farão parte do esquadrão do Liverpool devido a suas feridas.

Bournemouth ficará sem oito de seus jogadores devido a lesões. Alguns deles são Alex Scott, Adam Smith, Evanilson e outros.

Cabeçalho

Total de correspondências: 19

Bournemouth venceu: 2

Liverpool venceu: 16

Desenhos: 1

Prever a linha

Alinhamento de Bournemouth previsto (4-2-3-1)

Arrizabalaga (GK); Cook, Zabarnyi, Huijsen, Kerkez; Christie, Adams; Brooks, Kluivert, Semenyo; Ouattara

O alinhamento do Liverpool prevendo (4-2-3-1)

Alisson (GK); Alond-Arnoll, Konate, Van Dijk, Robertson; Elliott, mestre Alister; Malah, Cakpo, chefe; Díaz

Previsão de coincidências

Com suas formas atuais, é muito provável que o orgulho da Premier League entre as cerejas e os Reds termine em um empate.

Previsão: Bournemouth 2-2 Liverpool

Detalhes da transmissão

Índia: Star Sports Network, Disney+ Hotstar

Reino Unido: esportes de céu, esportes TNT

Estados Unidos: NBC Sports

Nigéria: Supersport, TV esportiva

Nigéria: Supersport, TV esportiva