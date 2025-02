Previsão de Gênova vs Venezia, alinhamentos, conselhos de apostas e probabilidades

A equipe de Patrick Vieira superará facilmente pela Venezia?

Gênova receberá Venezia em seu próximo jogo na série A. O jogo está programado para 18 de fevereiro, verá essas duas equipes quadradas em meio a circunstâncias contraditórias. Para Gênova, tratava -se de solidificar sua posição e invadir o top 10.

O lado italiano do noroeste está na 12ª posição, com 27 pontos. Eles venceram seis, desenharam nove e perderam nove jogos. Nos últimos cinco jogos na série A, eles venceram dois, perderam dois e se deram uma vez. Como tal, uma vitória aqui certamente daria uma volta às suas chances de acompanhar as equipes de Udinese e Torino (décimo e 11) colocadas, respectivamente.

A Venezia, por outro lado, busca a descida que eles gostariam de evitar a todo custo. Atualmente na segunda posição (Local 19) com 16 pontos, a Venezia certamente não gostaria de seguir esse caminho perigoso de degradação após seu retorno ao futebol de nível superior da Itália após uma ausência de dois anos.

Começo:

Localização: Genova, Itália

Estádio: Stadio Luigi Ferraris

Data: terça -feira, 18 de fevereiro

Horário de início: 01:15 ISTH / segunda -feira, 17 de fevereiro: 19:45 GMT / 02:45 ET

Árbitro: TBD

VAR: em uso

Forma:

Gênova: wlwld

Venezia: Lddll

Jogadores para ver:

Andrea Pinamonti (Gênova)

O italiano Eaves Andrea Pinamonti marcou sete gols nesta temporada para Gênova na série A. O jogador nascido no Cles foi elétrico no campo e fez 22 tentativas no gol.

Um produto juvenil antigo da Inter Milan, Pinamonti fez um total de 425 passes com uma precisão de 65%. Sua taxa de trabalho e seu campo realmente tiveram um fator importante nas performances decentes de sua equipe.

Hans Nicolussi Caviglia (Veneza)

Hans Nicolussi Caviglia está jogando sua sexta temporada no empréstimo da Juventus. Desta vez, ele está prestando seus serviços à Venezia. O meio -campista já marcou quatro gols para o clube e é fantástico.

O preço de 24 anos é conhecido por suas estatísticas precisas de aprovação (84%) e também por sua capacidade de recorrer e bloquear os tiros. Tem sete quarteirões nesta temporada.

Coincidência

Genoa CFC não marcou em quatro de seus 12 jogos em casa na série para esta temporada

A Venezia FC não venceu nos últimos sete jogos.

Genoa CFC marcou 1,39 gols quando jogou em casa e o Venezia FC marcou 1,12 gols quando ele joga (em média)

Gênova vs Venezia: Conselhos de apostas e probabilidades

Os anfitriões para ganhar @2.0 lsbet com

Os objetivos serão registrados em 2,5 @1.81 1xbet

Andrea Pinamonti marcará @ 9/4 BETMGM

Lesões e notícias do equipamento

Do lado de Gênova; Ruslan Malinovskyi, Honeth Ahaan, Maxwell Cornet e Sebastian Otoa estão por lesões

No esquadrão Venezia; Michael Svoboda, Marin Sverko e Filip Stankovic estão fora de lesões

Cabeça de cabeça

Total de correspondências: 11

Gênova venceu: 6

Venezia venceu: 2

Desenhos: 3

Prever a linha

Gênova (4-4-2)

Leali (gk); Cartol, Morning, STEQUES, SABELLI; Miretti, Frenrup, Badelj, Oliveira; Pinamonti, Thorsby

Venezia (3-4-2-1)

Radu (Gk; Inferno, palavra, Cavig, Zerbin; Eboah, Busio; Linha

Previsão de coincidências

Gênova são os favoritos que vão para este jogo. A Venezia está literalmente neste momento e terá que fazer algo extraordinário para os pontos dos anfitriões.

Previsão: Gênova 1-0 Venezia

Detalhes da transmissão

Índia – Galaxy Racer (GXR) Mundo

Reino Unido – TNT Sports 2

NÓS – Fubo TV, Paramount+

Nigéria – SuperSport, DSTV

