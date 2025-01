Previsão de Girona vs Arsenal, alinhamentos, conselhos de apostas e probabilidades

White e os Reds enfrentarão os Gunners nos oito dias na Liga dos Campeões da UEFA.

Girona enfrenta o Arsenal nesta semana em sua última partida da temporada da Liga dos Campeões, durante a qual eles esperam restaurar algum orgulho após uma triste série de resultados na fase da liga. A equipe de Michel Sánchez coletou pontos apenas em um jogo que venceu por 2 a 0 sobre o Eslovan Bratislava, para que eles esperem que seja o segundo na quarta-feira. Em sete acessórios na UCL, eles têm apenas três pontos e estão na 31ª posição na tabela de pontos. O lado catalão terá que fazer o melhor para obter um resultado positivo em casa.

Os homens de Mikel Arteta estão prestes a selar um fim entre os últimos oito, graças ao seu sucesso por 3 a 0 sobre o Dinamo Zagreb na semana passada, que os mantém em terceiro lugar na tabela de pontos com 16 pontos a bordo. Os Gunners conseguiram levar esse impulso ao seu problema da Premier League com o Wolves, já que venceram o jogo por 0-1. Certamente, o lado catalão não será um impulso, mas os Gunners são uma equipe melhor e procurarão terminar sua campanha do grupo da UCL com uma vitória.

Começo:

Quarta -feira, 29 de janeiro de 2025 às 20:00 Reino Unido

Quinta -feira, 30 de janeiro de 2025 às 01:30

Localização: Montilivi

Forma

Girona (em todas as competições): llwwl

Arsenal (em todas as competições): WWDWL

Jogadores para olhar

Yaser Asprilla (Girona)

O colombiano é um jogador versátil que pode jogar várias posições, como o avançado jogador ou o fim. Ele é um jogador que muitas vezes tenta encontrar uma opção vertical em seu jogo, então ele é muito capaz de levar sua equipe para a frente para terminar as posições. Através da sua visão, você pode fazer passes completos para colegas de equipe que fornecem dinamismo aos mais recentes movimentos ofensivos da equipe.

A Asprilla é muito forte em situações de 1V1, é imprevisível e confia muito em suas habilidades. Em 12 jogos da Laliga, ele marcou um gol.

Partido Thomas (Arsenal)

Seu estilo de gotejamento é muito simples, usando figuras simples ou deixando a bola cruzá -la para criar momentos de separação. Seus presentes físicos também são um trunfo, com as pernas longas que o ajudam a receber toques no último momento em que a bola dos oponentes que se acumulam. O Partido também tem um bom entendimento de onde colocar os passes, porque diferentes situações requerem posicionamentos de passes diferentes.

O meio -campista ganense é o batimento cardíaco do campo do Arsenal e é um jogador -chave para Arteta. Em 22 jogos, ele marcou dois gols e deu duas assistências.

Thomas Party vs Wolves – 90 minutos jogados – 68 toques – 100% de bolas longas precisas – 89% dos passes precisos – 78% duelos vencidos – 47 passes precisos – 8 passes no terço final – 8 recuperações feitas – 7 duelos de terra won – won – 3/5 tacleles ganharam MOTM 🌟 pic.twitter.com/vxutagkfhk – thoma5 (fã) (@parteyhive) 25 de janeiro de 2025

Coincidência

Quando o Arsenal dirige 0-1, eles ganham 86% de suas partidas

Na Liga dos Campeões da UEFA, o Arsenal tem um melhor desempenho que Girona

Quando Girona lidera 1-0 em casa, eles ganham 12% de suas partidas

Girona vs Arsenal: Conselhos de apostas e probabilidades

Dica 1 – Arsenal para ganhar este acessório – 8/13 por Bet365

Dica 2: Ambas as equipes para escrever

Dica 3: gols marcados por mais de 1,5

Lesões e notícias do equipamento

Para a equipe local, Miguel Gutiérrez e Ladislav Krejci não estarão disponíveis devido a lesões. Paulo Gazzaniga e Daley Blind são duvidosos para o próximo acessório.

Mikel Merino, Bukayo Saka, Gabriel Jesus, Takehiro Tomiyasu e Ben White são feridos pelo Arsenal. O resto dos jogadores está em forma para jogar.

Cabeçalho

Esta será a primeira vez que as duas equipes enfrentam.

Alinhamentos previstos

Girona previu o alinhamento (4-2-3-1):

Cárdenas (GK); Martínez, Juanpe, López, Espino; Herrera, Martin; Asprilla, van de Beek, Gil; Groeneveld

Alinhamento de previsão do arsenal (4-3-3):

Raya (GK); Madeira, Saliba, Gabriel, Skelly; Nwaneri, festa, arroz; Martinelli, Hvertz, Trosssard

Previsão de coincidências para Girona vs Arsenal

Embora o Arsenal tenha muitas lesões e seja a equipe visitante, eles são os favoritos para vencer o jogo. Girona tem a qualidade da criação de problemas para os homens de Arteta, mas os Gunners são um lado muito melhor. Provavelmente, os Gunners ganham esse acessório.

Previsão: Girona 1-2 Arsenal

Transmissão para Girona vs Arsenal

Índia: Sony Liv, Sony Sports Network

Reino Unido: TNT Sports

EUA.: Fubo TV, CBS Sports Network

Nigéria: Supersport, DSTV agora

Nigéria: Supersport, DSTV agora