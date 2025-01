Previsão de HUR vs REN Dream11 hoje partida 34 BBL 2024-25

Guia e dicas do Dream11 Fantasy Cricket para a partida 34 do Australian T20 League Bash (BBL 2024-25), que será disputada entre HUR x REN em Hobart.

Melbourne Renegades está prestes a ser eliminado da Big Bash League 2024-25. Eles perderam quatro dos últimos cinco jogos e mais uma derrota encerrará sua jornada.

Os Renegades enfrentarão o Hobart Hurricanes em seu próximo jogo, que começará às 14h IST de terça-feira no Bellerive Oval, em Hobart. Tem dois jogos que precisa vencer para ter chances de avançar para a próxima fase.

Porém, vencer o Hurricanes não será fácil, pois eles se saíram muito bem nesta temporada e subiram para o segundo lugar na classificação. Enquanto isso, se os Furacões vencerem este confronto, praticamente garantirão uma vaga entre os dois primeiros.

COMO vs REN: detalhes da partida

Fósforo: Hobart Hurricanes (HUR) x Melbourne Renegades (REN), partida 34, BBL 2024-25

Data da partida: 14 de janeiro de 2025 (terça-feira)

Tempo: 14h IST / 08h30 GMT / 19h30 LOCAL

Evento: Bellerive Oval, Hobart

HUR vs REN: Frente a frente: HUR (11) – REN (9)

O resultado do confronto direto entre essas equipes é próximo. Um total de 20 partidas foram disputadas entre eles na BBL. Os Hobart Hurricanes venceram 11 partidas até agora, enquanto os Melbourne Renegades somaram nove vitórias.

HUR vs REN: boletim meteorológico

A previsão para terça-feira à noite em Hobart sugere tempo claro para uma partida de críquete. A temperatura cairá para 18°C ​​com umidade de 68%. A velocidade do vento deverá ficar entre 13 e 14 km/h.

COMO vs REN: Relatório de Apresentação

Este é o quinto jogo desta temporada em Hobart. Nas partidas anteriores, o placar do primeiro inning ficou em torno de 160-170, e o time perseguidor venceu três das quatro partidas. Não haverá muita diferença nas condições e será bom para rebatidas. Mas o salto variável será algo que pode entrar em ação à medida que o jogo avança.

HUR vs REN: XI previsto:

Furacões de Hobart: Mitchell Owen, Matthew Wade (sem), Charlie Wakim, Ben McDermott, Nikhil Chaudhary, Tim David, Chris Jordan, Nathan Ellis (c), Billy Stanlake, Riley Meredith, Peter Hatzoglou

Renegados de Melbourne: Jake Fraser-McGurk, Josh Brown, Marcus Harris, Jacob Bethell, Tim Seifert (sem), Will Sutherland (c), Harry Dixon, Fergus O Neill, Thomas Stewart Rogers, Adam Zampa, Kane Richardson

Dream11 No. 1 sugerido HUR vs REN Dream11 Fantasy Team:

COMO vs REN BBL 2024-25 Dream11 Team 1

goleiro: Tim Seifert

rebatedores: Tim David, Mitchell Owen, Jacob Bethell

todo terreno: Chris Jordan, Nikhil Chaudhary, Will Sutherland, Fergus O’Neill

jogadores de boliche: Adam Zampa, Thomas Stewart Rogers, Riley Meredith

Capitão de primeira escolha: Will Sutherland || Capitão de segunda escolha: Tim Seifert

Vice-capitão de primeira escolha: Thomas Stewart Rogers || Vice-capitão Segunda opção: Tim David

Sugestão Dream11 No. 2 Fantasy Team HUR vs REN Dream11:

COMO vs REN BBL 2024-25 Dream11 Team 2

goleiro: Tim Seifert

rebatedores: Tim David, Mitchell Owen

todo terreno: Chris Jordan, Nikhil Chaudhary, Will Sutherland, Fergus O’Neill

jogadores de boliche: Adam Zampa, Thomas Stewart Rogers, Riley Meredith, Nathan Ellis

Capitão de primeira escolha: Chris Jordan || Capitão de segunda escolha:Nathan Ellis

Vice-capitão de primeira escolha: Fergus O’Neill || Vice-capitão de segunda escolha:Mitchell Owen

HUR vs REN: Previsão Dream11: Quem vai ganhar?

Melbourne Renegades venceu a última partida entre as duas equipes no início desta temporada. Mas desde então, seu desempenho diminuiu, enquanto os Furacões foram dominantes. Portanto, estamos apoiando os Hobart Hurricanes com base em sua forma atual e apoiando-os para vencerem aqui.

